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Общество

Двое кыргызстанцев нарушили границу. С задержанными разбирается ГКНБ

Пограничники контрольно-пропускного пункта «Чон-Капка-автодорожный» задержали кыргызстанца за попытку нарушения режима государственной границы. Об этом сообщает ГПС КР. 

По ее данным, 18-летний гражданин КР решил пересечь кыргызско-казахстанскую государственную границу, минуя паспортный контроль. При задержании он пытался убежать. Задержанный объяснил, что думал, что наложен запрет на его выезд за пределы Кыргызстана.

На нарушителя наложен административный штраф. Он передан сотрудникам ГКНБ КР.

В тот же день в пункте пропуска «Ак-Кыя-автодорожный» пограничный наряд задержал 49-летнюю гражданку Кыргызстана, пытавшуюся пройти контроль по чужому паспорту.

Она хотела попасть в Узбекистан, используя документы своей родственницы. Женщина также передана сотрудникам ГКНБ КР.
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