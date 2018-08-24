Первая государственная лотерея разыграет автомобиль и десять смартфонов iPhoneX

Государственная лотерейная компания выпустила первый тираж билетов. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор ГП Талант Калыков.
Розыгрыш состоится 31 августа в 20.00 на канале ЭлТР. Разыграют автомобиль Toyota Camry 70 2018 года выпуска, десять смартфонов iPhoneX и денежные призы. Стоимость билета — 100 сомов. Призовой фонд составляет 5 миллионов сомов.
Розыгрыши планируют проводить ежемесячно.
В 2017 году в Кыргызстане запретили частную лотерейную деятельность. Заниматься лотереей теперь может только государственная компания.