Афиша на неделю: 27-31 августа

7 августа — 2 сентября. Выставка «Мелодия великой степи»

На выставке казахского мастера прикладного искусства, художника Жакып Куттыбека представлено более 50 работ, исполненных в технике ткачества, валяния, тиснения кожи.

Национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

26 августа — 30 сентября. Выставка художника из Парижа «Шагни через границу»

Батист — мультимедийный художник из Парижа (Франция). Он работал со светом, звуками, анимациями, интерактивностью и теперь заинтересовался рисованием комиксов. Оказавшись в Кыргызстане, Батист решил рассказать о своей жизни посредством комиксов.

Мастерская группы «705», открытие в 17.00.

27 августа. Кинопоказы

В программе ленты, снятые в 2017 году: фильм, посвященный кыргызской культуре «Тен», еще один посвящен Бексултану Жакиеву.

Дом кино имени Ч.Айтматова, 17.00.

27 августа. Детский мастер-класс «Строим город будущего»

В процессе работы у юных архитекторов (от 6 лет) развиваются навыки работы с различными материалами. Воркшоп поможет детям развить моторику рук, абстрактное мышление, терпение, аккуратность, также совершенствовать навыки работы в коллективе и, конечно же, творческое развитие.

«Асанбай-центр», 19.00.

27 августа. Мастер-класс по SMM для мастеров бьюти-индустрии

Специалист-практик Дарья Казакова расскажет, как правильно настроить шапку профиля, что такое рабочие хештеги и как правильно ими пользоваться, как правильно оформить страницу, чтобы стать интересным для твоей целевой аудитории.

Ololohaus Manas, 17.00.

28 августа. Мастер-класс по оказанию первой доврачебной помощи

Умение реагировать и оказывать помощь пострадавшему не только своевременно, но и правильно, бесценно. Первая помощь, которая оказывается до приезда врачей, зачастую способна спасти чью-то жизнь.

Красный Полумесяц Кыргызстана, 13.00-17.00.

28 августа. Встреча с триатлонистом Канатом Келсинбековым

Спортсмен поделится своими впечатлениями и расскажет, как преодолеть экстремальный Norseman Xtreme — триатлон, в несколько раз превосходящий по сложности Ironman. Регистрация по ссылке.

Ololohaus Erkindik, 18.30.

28 августа. Показ фильма «Человек, которого не было»

Перед просмотром послушаете короткое сообщение Элеоноры Прояевой о том, кто авторы фильма, когда, где, как, зачем и почему сняли они этот фильм и на какие сегодняшние вопросы он отвечает. Регистрация по ссылке.

Оlolo art Studio, 18.30.

28 августа. Лекция «Закон жизни «Алуу — берүү»»

Приобретая что-либо, человек порой не задумывается о том, чем он может жертвовать. Ведь существует в жизни закономерность «обретая — жертвуй», благодаря которой человек сохраняет баланс жизненного равновесия.

Этно-комплекс «Супара», 19.00.

28 августа. Управленческие поединки

Многие не знают, как выйти из затруднительного положения. А эти поединки помогут вам правильно вести переговоры и верно поступить в той или иной ситуации.

Компания Feel Good, 18.00.

30 августа. Книжный четверг «Портрет Дориана Грея и сказки Оскара Уайльда»

Вместе с Элеонорой Прояевой гости поговорят не только о романе, но и замечательных сказках Оскара Уайльда. Оскар Уайльд — автор вне времени. Его сказки актуальны по сей день. Регистрация по ссылке.

Оlolo art Studio, 18.30.

30 августа. Кинопремьеры

«Агентурист» (криминальная драма). Опергруппа под руководством полковника Темира Айтматова борется с преступниками, продающими оружие крупными партиями.

«Планета зверей» (боевик). Оказавшись по уши в долгах, главный герой решается на отчаянный шаг — принять участие в загадочных играх «Число судьбы», где главная ставка — жизнь.

«Как женить холостяка» (комедия). Закоренелый холостяк Фрэнк и коварная соблазнительница Линдси приглашены на одну свадьбу. Странным образом они везде оказываются вместе: в самолете, такси, в соседних номерах и за столом. Похоже, кто-то придумал хитроумный план поймать их в любовные сети и наконец женить холостяка.

«Гоголь. Страшная месть» (триллер). Неизвестный черный всадник ловит молодых девушек и жестоко расправляется с ними. И следующей его жертвой может стать Лиза. Чтобы спасти возлюбленную, писарь Николай Гоголь должен разбить злые чары и победить древнее проклятье.

31 августа. Детский забег FunRun

Помимо самого забега всех ждет концерт. Возраст детей — от двух до 12 лет.

Парк Победы имени Д.Асанова, 16.30.

31 августа. Творческий вечер Сыймыка Бейшекеева

Заслуженный артист Кыргызской Республики Сыймык Бейшекеев приглашает в День независимости страны на свой большой творческий вечер.

Ресторан «Ыр кесе», 19.00.