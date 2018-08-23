Депутат придумал, как помочь ветеранам, отслужившим в высокогорных районах

Лидер парламентской фракции «Кыргызстан» Алмазбек Баатырбеков придумал, как помочь ветеранам, отслужившим в высокогорных районах. Об этом он рассказал 24.kg.

По его словам, солдаты и офицеры, кто нес службу в труднодоступных регионах, покидают высокогорье. «Так вот, надбавок к пенсии и прочих льгот, положенных ветеранам-высокогорникам, они лишаются автоматически. Я же предлагаю сохранить им высокие пенсии, но только в случае, если солдат отслужил в высокогорье, например, 10 и более лет», — рассказал Алмазбек Баатырбеков.

Он отметил, что получать обычную пенсию будут только те военнослужащие, кто прослужил на таких участках пять и менее лет.

«Были случаи, когда в отношении таких офицеров возбуждали уголовные дела, поскольку они получали деньги незаконно. Допустим, он провел где-нибудь на погранзаставе год или полтора, а переехав в город, требует повышенное пенсионное жалование. Так быть не должно», — подчеркнул Алмазбек Баатырбеков.

Нардеп готовится представить свой законопроект на заседании Жогорку Кенеша.