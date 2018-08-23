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Общество

Дорого обходятся. Пора сокращать расходы на арестантов, считает Дастан Бекешев

В парламенте придумали, как сократить расходы на содержание арестантов. Об этом 24.kg сообщил депутат Дастан Бекешев.

По его словам, в Кыргызстане законодательно закреплена норма о залоге. Но в законе не прописано, по каким статьям Уголовного кодекса подследственного допустимо отпускать под залог.

Дастан Бекешев предлагает ввести поправки в Уголовно-процессуальный кодекс и четко прописать, в каких случаях применять залоговую санкцию.

«Эта норма может быть применена в отношении граждан, подозреваемых в совершении экономических и должностных преступлений. Сумму залога будет определять суд», — сказал Дастан Бекешев.

Он добавил, что в год на содержание подследственных в СИЗО Государственная служба исполнения наказаний расходует 190 миллионов сомов, ГКНБ — примерно столько же.

«Это наши с вами деньги. Зачем их тратить на содержание арестантов? Лучше пусть платят залог, средства будут направлены в бюджет на поддержку той же судебной системы», — считает Дастан Бекешев.

Адвокаты в судах практически всегда ходайствуют о том, чтобы их клиентов отпускали под залог, но суды страны такие прошения отклоняют повсеместно.
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