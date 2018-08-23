Спецслужбы СНГ учатся выявлять деятельность «спящих ячеек» террористов

В Бишкеке Антитеррористический центр государств-участников СНГ при организационной поддержке ГКНБ Кыргызстана провел практическое занятие по подготовке и проведению совместного антитеррористического учения компетентных органов государств Содружества «Иссык-Куль-Антитеррор-2018».

В тренинге приняли участие представители органов безопасности и специальных служб Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана; органов СНГ - Совета командующих пограничными войсками, Совета руководителей органов финансовых разведок, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений.

Основная цель проведенного мероприятия - подготовка сотрудников оперативных подразделений к согласованным практическим действиям на первом этапе учения «Иссык-Куль-Антитеррор-2018». Отработаны алгоритмы межгосударственного и межведомственного взаимодействия при проведении мероприятий по выявлению и пресечению деятельности «спящих ячеек» международных террористических организаций.

Первый этап совместного антитеррористического учения «Иссык-Куль-Антитеррор-2018» пройдет в сентябре 2018 года на территории Армении, Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а заключительный этап учения состоится на территории Кыргызстана.