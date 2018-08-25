Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 25 августа будет безоблачно. Воздух прогреется до +28 градусов. День уменьшился до 13 часов 31 минуты.

Перекрытые дороги

до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;

до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова.

Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно посмотреть здесь.

Отключение газа, света, воды

9.30-17.00 – жилмассив «Ак-Бата» (5-8-я улицы);

9.30-19.00 – жилмассив «Кок-Жар» (улицы Шоокум, Достоевского, Кок-Жайык, Керемет, Чар);

9.00-18.00 – 10-й микрорайон, 2, 3, 25-27, 29/1;

9.30-18.00 – улицы Горького, Медерова, Панфилова, Темирова, Ашхабадская, Можайского, переулки Снегиревский, Витебский.

Памятные даты

Запатентован процесс консервации продуктов в жестяных банках

Фото из Интернета

Метод консервации пищевых продуктов, запатентованный 25 августа 1810 года, перевернул мир.

В 1800 году Наполеон Бонапарт обещал награду в 12 тысяч франков тому, кто придумает способ долгого сохранения пищи, в чем особенно нуждалась армия. Эту премию получил в январе 1810-го Никола Аппер, предложивший помещать еду в стеклянные бутыли, запечатывать их и нагревать до 100°C.

А семь месяцев спустя Питер Дюран запатентовал этот метод в Англии, честно сообщив, что узнал о нем от друга, живущего по ту сторону Ла-Манша. Вместо бутылей Дюран стал использовать запаянные жестяные банки. В них он консервировал молоко, мясо и супы, а впоследствии овощи и даже готовые блюда.

Люди, которые меняли мир

Родился заслуженный архитектор Киргизской ССР Геннадий Кутателадзе

Фото из Интернета. Геннадий Кутателадзе

Родился 25 августа 1931 года в городе Маргелане Республики Узбекистан. Заслуженный архитектор КР Геннадий Кутателадзе за время 30-летней профессиональной деятельности создал десятки проектов, которые по-прежнему украшают Бишкек. Среди них — здания музея М.В.Фрунзе, бывшего Министерства автомобильного транспорта и Министерства строительства, института «Киргиздортранспроект». К наиболее значимым работам можно отнести центральную площадь Ала-Тоо, застройку улицы Советской (ныне улица Абдрахманова). Более 10 лет Геннадий Кутателадзе посвятил крупной комплексной работе — проекту детальной планировки центра Фрунзе. Он возглавлял градостроительный совет города, работал главным архитектором столицы. Умер 30 марта 2015 года.

Родился врач Валерий Ким

Фото из Интернета. Врач Валерий Ким

Родился 25 августа 1943 года. Валерий Ким окончил медицинский институт в 1967 году. Уже через два года работал заведующим отделением анестезиологии и реанимации во втором родильном доме города Фрунзе. Он был главврачом родильного дома № 1 и в течение 27 лет внедрял методики, способствующие сокращению материнской смертности в Кыргызстане. За большие заслуги в организации медицинской помощи роженицам и значительный вклад в науку указом президента ему присвоено почетное звание «Заслуженный врач Кыргызской Республики». Умер 28 февраля 2012 года. 24 сентября 2012-го ему посмертно присвоено звание «Почетный гражданин Бишкека».

У кого намечается той Марат Джаанбаев

Родился 25 августа 1980 года. Почетный консул Чешской Республики в Кыргызстане.

Эсен Нурдинов Родился 25 августа 1975 года в Ошской области. Заместитель председателя Социального фонда.

Куда сходить

в бывшем здании Посольства Германии откроется выставка современного искусства UM-M-M-ZUG;

UM-M-M-ZUG; в Burger House пройдет AnimeQuiz по мультсериалу «Наруто»;

в ГУМ «Чынар» все желающие могут прийти на встречу с футболистом Азаматом Байматовым.

Куда еще стоит отправиться сегодня и завтра, читайте в нашей «Афише».

Спорт

международные соревнования Bishkek Sunrise Open 2 среди юниоров по теннису;

Кубок президента Кыргызстана по кок-бору.

Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».

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