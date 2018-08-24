Афиша на выходные: 25-26 августа

Акции, концерты, фестивали

25-26 августа. Экологическая акция

В рамках акции в Иссык-Кульском районе пройдут субботники. Участие могут принять все желающие.

Сбор около здания госадминистрации Иссык-Кульского района (город Чолпон-Ата), 9.00.

25 августа. Этнофлешмоб «Я — кочевник!»

Участие в акции примут более 200 волонтеров, а также послы доброй воли III Всемирных игр кочевников.

Площадь «Ала-Тоо», 19.00.

25 августа. Открытый микрофон

Приходите послушать начинающих исполнителей и тех, кто уже выступал на сцене. Если хотите спеть, то заранее зарегистрируйтесь по телефону 0772165240.

Кафе Chicken Star, 21.00.

Выставки, ярмарки

7 августа — 2 сентября. Выставка «Мелодия великой степи»

На выставке казахского мастера прикладного искусства, художника Жакып Куттыбека представлено более 50 работ, исполненных в технике ткачества, валяния, тиснения кожи.

Национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

25 августа. Выставка современного искусства UM-M-M-ZUG

Работы представят современные художники Кыргызстана и Казахстана, будут перформанс и живая музыка, а также представлены блюда немецкой кухни.

Бывшее здание Посольства Германии (улица Раззакова, 28), 12.00-23.00.

26 августа — 30 сентября. Выставка художника из Парижа «Шагни через границу»

Батист — мультимедийный художник из Парижа (Франция). Он работал со светом, звуками, анимациями, интерактивностью и теперь заинтересовался рисованием комиксов. Оказавшись в Кыргызстане, Батист решил рассказать о своей жизни посредством комиксов.

Мастерская группы «705», открытие в 17.00.

Мастер-классы, тренинги, акции

25 августа. Тренинг «Экологическое предпринимательство»

Гульбарчин Суюнова расскажет о существующих экопредприятиях, которые создают молодые люди в Кыргызстане и за рубежом.

Отель «Достук», 10.00.

25 августа. Игра в «Мафию»

«Мафия» — лучшая ролевая интеллектуально-психологическая игра из существующих. Каждая партия — целый мир, маленькая, отдельно взятая жизнь, история, которую можно проживать снова и снова в разных вариациях.

Hygge Coffee, 19.30.

25 августа. AnimeQuiz «Наруто»

Поклонники ниндзя-битв, собирайте команду и приходите на интеллектуальную игру по одному из самых известных аниме. Вас ждут 60 вопросов. Регистрация по телефону 0703528776.

Burger House, 18.00.

25 августа. Встреча Quality Assurance

Цель мероприятия — поднять контроль качества проектов на новый уровень и повысить эффективность тестирования. Приглашаются заинтересованные программисты, студенты, проектные менеджеры и даже руководители IT-компаний. Регистрация по ссылке.

ololohausErkindik, 10.00-15.00.

25 августа. Встреча с футболистом Азаматом Байматовым

Цель проекта Bishkeking — дать возможность молодежи развиваться, мотивировать молодых людей на историях успеха. На этот раз приглашен лучший футболист Кыргызстана 2010 и 2012 годов, защитник клуба «Борнео» (Индонезия), игрок сборной страны Азамат Байматов.

ГУМ «Чынар» (4-й этаж), 16.30.