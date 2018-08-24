Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 24 августа без осадков. Воздух прогреется до +28 градусов. День уменьшился до 13 часов 34 минут.

Перекрытые дороги

до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;

до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова.

Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно посмотреть здесь.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — улицы Джаманбаева, № 36, жилмасив « Арча-Бешик» (улицы Репина, Кен-Суу, Валдайская, Сандык-Тор, Садырбаева);

9.30-17.00 — проспект Ч.Айтматова, улицы Бакаева, Гагарина, Алтымышева, Табалдиева, Джаманбаева Тыналиева, Ахунбаева;

9.30-18.00 — жилмассив «Красный строитель» (улица Рабочая), переулки Челябинский, Алтайский, Каарманский, улицы Исанова, Ужгородская, Тулебердиева, Луговая, Береговая, Ямбургская;

9.30-19.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Ой-Терскен, Санжыра, Куйручук, Достоевского, Чар, Молдокулова, Кок-Жайык, Керемет, Шоокум).

в районах, ограниченных улицами Медерова, Каракульской, Кулатова, Панфилова; Горького, Абая, Скрябина, Панфилова.

Памятные даты

День внутренних войск МВД Кыргызской Республики

День внутренних войск МВД Кыргызстана установлен постановлением правительства от 3 июля 2006 года в целях воспитания военнослужащих в духе преданности своему народу, верности воинскому долгу и боевым традициям, в ознаменование памятного дня победы, одержанной в бою с международными бандформированиями.

Внутренние войска являются военной организацией и предназначены для охраны объектов государственной важности, исправительно-трудовых учреждений, служебно-боевых задач по охране общественного порядка, конституционных прав и свобод граждан от преступных посягательств и для специальных заданий правительства и руководства.

Люди, которые меняли мир

Родился поэт Эрнис Турсунов

Советский и кыргызский поэт, драматург и переводчик, народный поэт КР родился 24 августа 1935 года во Фрунзе. В 1948-м дебютировал поэтическим сборником «Гул». Позже вышли книги «Булбул», «Жигиттер», «Бийиктик», «Автопортрет» и другие. Известен и своими переводами. Являлся одним из первых переводчиков на кыргызский язык Корана и Библии. Также переводил произведения русских поэтов. Его драмы «Красавицы», «Правда сильнее», «Сильные духом», «Замандаш» и «Байтик баатыр» с успехом ставили на сценах кыргызских театров. Умер 11 июня 2014 года.

Родился космонавт Салижан Шарипов

Родился 24 августа 1964 года в городе Узгене Ошской области. Космонавт, Герой Российской Федерации, Герой Кыргызской Республики.

В 1990 году Салижана Шарипова отобрали в отряд советских космонавтов. Он прошел полный курс подготовки к полетам в качестве командира корабля. В январе 1998-го совершил первый полет на космическом корабле Endeavour продолжительностью 8 дней 19 часов 46 минут 54 секунды. Тогда космонавту было 34 года.

За успешное осуществление космических полетов Салижан Шарипов удостоен высоких правительственных наград Российской Федерации, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.

Он является почетным профессором Ошского университета. Его именем названы школа № 22 Оша и несколько школ и улиц в Ошской области. Почетный гражданин Оша (2005 год).

Умер актер Алымкул Алимбаев

Родился 9 мая 1931 года в городе Кок-Янгаке Джалал-Абадской области. После окончания актерского факультета Ташкентского театрально-художественного института стал артистом Кыргызского драматического театра. С марта 1957-го Алымкул Алимбаев переходит на киностудию ассистентом режиссера и участвует в съемках фильма «Моя ошибка». В 1959 году — режиссер-практикант на фильме «По­весть пламенных лет» («Мосфильм»), в 1960-м участвовал в съемках кар­тины «Девушка Тянь-Шаня» как второй режиссер. В этом качест­ве он работал также на фильмах «Джура» (1964), «Белые горы» (1964), «Поклонись огню» (1972). Умер 24 августа 2015 года. У кого намечается той Андрей Крутько Родился 24 августа 1957 года. Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Кыргызстане. Родился 24 августа 1957 года. Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Кыргызстане.

Сагындык Келдибаев

Родился 24 августа 1967 года в селе Джалпак-Таш Ошской области.

Евгения Бердникова

Родилась 24 августа 1978 года. Депутат Бишкекского городского кенеша, фракция СДПК.

Куда сходить

в фонде «Сорос — Кыргызстан» пройдет показ фильмов «Бишкек-140».

Куда стоит отправиться сегодня и на неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

международные соревнования Bishkek Sunrise Open 2 среди юниоров по теннису;

Кубок президента Кыргызстана по кок-бору.

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