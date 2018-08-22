Бишкекглавархитектура: Реконструкция кафе «Байсуу» законна

Разрешение на строительство навеса на летней площадке кафе «Байсуу» дала Бишкекглавархитектура. Об этом 24.kg заявил хозяин заведения общественного питания Нурсултан Мейкин уулу.

Согласно документам, предоставленным им, разрешение на реконструкцию действующего кафе выдано 28 апреля 2018 года. Оно действует до 2019 года.

Чуй-Бишкекское управление Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства вынесло положительное заключение на реконструкцию кафе.

Нурсултан Мейкин уулу также опроверг информацию о ночном клубе. По его словам, кафе с 1998 года функционирует с музыкальным сопровождением.

В свою очередь в Бишкекглавархитектуре сообщили, что строительство навеса действительно законно.

«Были направлены соответствующие запросы в пожарную службу, Госэкотехинспекцию, санэпидемнадзор и Госагентство окружающей среды и лесного хозяйства. Ими вынесено положительное заключение. На основании этих заключений выдано разрешение на осуществление планировочных работ. Хозяин кафе обязуется обеспечить сохранность лесного хозяйства и осуществлять очистку территории канала», — проинформировали в Бишкекглавархитектуре.

Ранее читатели сообщали, что в Бишкеке владелец кафе «Байсуу», расположенного на пересечении улиц Юнусалиева и Скрябина, в нарушение норм СНиП проводит строительные работы в водоохранной зоне — возводит навес над каналом.