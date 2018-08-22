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Общество

Закупка угля для ТЭЦ Бишкека. Жалоба проигравшего тендер ОсОО необоснованна

Комиссия Департамента государственных закупок рассмотрела жалобу ТОО «Евротранс групп», проигравшего в тендере на поставку угля для ТЭЦ Бишкека. Об этом сообщает портал государственных закупок.

Жалобу признали необоснованной. По закону «О государственных закупках» в ходе оценки закупающая организация может отклонить конкурсную заявку, если технические параметры не соответствуют технической спецификации.

Решение считается окончательным, если оно не обжаловано в судебном порядке.

Напомним, тендерная комиссия отклонила заявку «Евротранс групп», так как уголь не соответствует по техническим характеристикам конкурсной документации, а именно по низшей теплоте сгорания. Участник тендера настаивает, что протоколы испытаний, подтверждающие качество угля, не учли при проведении оценки.
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