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Общество

Прогноз погоды в Кыргызстане на 23 августа: местами дожди

В Кыргызстане 23 августа в предгорных и горных районах дожди, грозы, в долинной зоне осадки ожидаются в Нарынской и Иссык-Кульской областях. Ветер западный 4-9 метров в секунду.

В Бишкеке температура воздуха ночью +14, днем +30 градусов.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +16 градусов, днем до +30 градусов.

В Нарынской области температура +8 градусов ночью и +25 градусов днем.

В Иссык-Кульской области днем +10 градусов, днем +25 градусов.

В Таласской области температура ночью +13, днем до +28 градусов.
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