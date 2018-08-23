Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 23 августа без осадков. Воздух прогреется до +30 градусов. День уменьшился до 13 часов 36 минут.

Перекрытые дороги

до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;

до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова.

Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно посмотреть здесь.

Отключение газа, света, воды

9.30-19.00 — Чуйский областной родильный дом;

9.30-17.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Кок-Жар, Куланак, Арстанбап, Кок-Жайык, Керемет, Шапак, Шоокум), улицы Жумабека, Гоголя, Фрунзе, улицы Победы, Карабалтинская, Азовская, Коммунаров, Уральская, Альпийская, проспект Жибек Жолу;

9.00-18.00 — улица Гоголя, дом № 127;

9.00-17.00 — улица Боконбаева, дом № 245;

9.30-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Чон-Арык, Ынтымак, Садырбаева, Ак-Тан, Аксы).

в районах, ограниченных улицами Медерова, Каракульской, Кулатова, Панфилова; Горького, Абая, Скрябина, Панфилова.

Памятные даты

Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации

Эта дата установлена в 1998 году по рекомендации 150-й сессии исполнительного совета ЮНЕСКО в день восстания рабов Сан-Доминго и Гаити в 1791 году, которое положило начало процессу ликвидации системы рабства. ЮНЕСКО предлагает всем государствам — членам ООН принимать участие в памятных мероприятиях.



Несмотря на то что рабство отменено и осуждено на международном уровне, оно по-прежнему существует в новых формах и затрагивает миллионы человек во всем мире. По данным ООН, каждый год миллионы людей, в основном женщины и дети, становятся жертвами обмана и насилия, превращаются в «живой товар» и подвергаются эксплуатации.

День рождения Всемирной паутины

В этот день в 1991 году сотрудник Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) Тим Бернерс-Ли открыл публичный доступ к первому в мире веб-серверу. Два года спустя ЦЕРН объявила о решении сделать исходный код технологии открытым.

Идею глобального гипертекстового проекта предложил Бернерс-Ли в 1989 году, а с 1991-го по 1993 год он продолжал работу над Всемирной паутиной (World Wide Web), собирая отзывы пользователей и координируя работу проекта.

Стоит отметить, что понятие «Всемирная паутина», вопреки сложившимся стереотипам, не тождественно понятию «Интернет».

World Wide Web — это распределенная система, предоставляющая доступ к связанным между собой документам, расположенным на различных компьютерах, подключенных к системе компьютерных сетей (Интернету).

Люди, которые меняли мир

Родился заслуженный ирригатор Киргизской ССР Асан Кожомкулов

Родился 23 августа 1932 года в селе Джаны-Алыш Кеминского района Чуйской области. Заслуженный ирригатор Киргизской ССР, лауреат Госпремии в области науки и техники.

В Баткенском районе доверили строительство крупного уникального Тортгульского водохранилища, которому в 2002 году, уже после смерти Асана Кожомкулова, присвоили его имя.

В 1972 году утвержден министром водного хозяйства Киргизской ССР, в 1979-1990 работал начальником Главкиргизводстроя Минводхоза СССР. В эти годы он непосредственно участвовал в строительстве Кировского, Нижне-Алаарчинских водохранилищ, Кара-Балтинской и Куланакской оросительных систем, Большого Таласского канала и крупных водозаборов, водопроводных сетей, создавал в Сузакском и Баткенском районах новые совхозы.

Асана Кожомкулова пять раз избирали депутатом Верховного Совета Киргизской ССР.

Умер профессор Акматбек Джаманбаев

Он награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени и двумя орденами «Знак Почета», многими медалями.

Родился 5 декабря 1933 года. Доктор технических наук, профессор, отличник энергетики и электрификации СССР, отличник народного образования Киргизской ССР.

Работал заведующим кафедрой, деканом, затем проректором Фрунзенского политехнического института, директором Института комплексного использования природных ресурсов АН Киргизской ССР.





Являлся крупным ученым в области рационального использования теплоэнергетических ресурсов Кыргызстана.

При его участии и научном руководстве разработана новая технология получения бездымных, водостойких и термостойких брикетов угля, энергетических и технологических газов из кыргызских углей.

Он внес существенный вклад в разработку теории и технологии рационального использования углей республики и других энергетических источников. Составитель терминов для Кыргызской энциклопедии.

Умер заслуженный архитектор Кыргызстана Аскар Исаев

Родился в 1931 году в городе Фрунзе.

В 1959-1961 годах работал в Институте «Кыргызпроект» и возглавлял Союз архитекторов республики. С 1968-го по 1974 год занимал пост главного архитектора города Фрунзе. С 1986-го по 1991 год вновь возглавил Союз архитекторов Кыргызстана.

Горожанам Аскар Исаев знаком прежде всего зданием Дома правительства (1974) и бишкекскими курантами (1980). Ему также принадлежат проекты ресторана «Сейил» на бульваре Эркиндик (1970) и гастронома «Иссык-Куль».

Помимо архитектуры, Аскар Исаев увлекался скульптурой и стал автором таких монументов, как постамент Ленину на площади Ала-Тоо, памятники М.Фрунзе и Т.Сатылганову. Кроме того, он написал тексты к песням «Тан сыры», «Энсоо», «Элегия», «Жаш курак» и другим.

Умер в 2016 году.

У кого намечается той

Роза Отунбаева

Родилась 23 августа 1950 года во Фрунзе. Экс-президент Кыргызстана.

Куда сходить

в парке Победы имени Асанова состоится празднование Курман айта ;

; в Career Ambassador Foundation пройдет семинар «Как мотивировать своего ребенка и развить его таланты».

Куда стоит отправиться сегодня и на неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

Международные соревнования Bishkek Sunrise Open 2 среди юниоров по теннису.

Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

ПЦ «АКИpress», 14.00 — пресс-конференция «Раннее вмешательство — дорога к минимизации детской инвалидности и социального сиротства! Самая выгодная сфера вложения государственных инвестиций!»;

Госкомитет информационных технологий и связи, 15.00 — тендер по проекту «Безопасный город»;

ПЦ «Кабар» 11.00 — пресс-конференция «Открытый конкурс на создание туристического слогана Кыргызстана».

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