Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 23 августа без осадков. Воздух прогреется до +30 градусов. День уменьшился до 13 часов 36 минут.
Перекрытые дороги
- до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;
- до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова.
Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно посмотреть здесь.
Отключение газа, света, воды
- 9.30-19.00 — Чуйский областной родильный дом;
- 9.30-17.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Кок-Жар, Куланак, Арстанбап, Кок-Жайык, Керемет, Шапак, Шоокум), улицы Жумабека, Гоголя, Фрунзе, улицы Победы, Карабалтинская, Азовская, Коммунаров, Уральская, Альпийская, проспект Жибек Жолу;
- 9.00-18.00 — улица Гоголя, дом № 127;
- 9.00-17.00 — улица Боконбаева, дом № 245;
- 9.30-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Чон-Арык, Ынтымак, Садырбаева, Ак-Тан, Аксы).
- в районах, ограниченных улицами Медерова, Каракульской, Кулатова, Панфилова; Горького, Абая, Скрябина, Панфилова.
Памятные даты
Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации
Эта дата установлена в 1998 году по рекомендации 150-й сессии исполнительного совета ЮНЕСКО в день восстания рабов Сан-Доминго и Гаити в 1791 году, которое положило начало процессу ликвидации системы рабства. ЮНЕСКО предлагает всем государствам — членам ООН принимать участие в памятных мероприятиях.
Несмотря на то что рабство отменено и осуждено на международном уровне, оно по-прежнему существует в новых формах и затрагивает миллионы человек во всем мире. По данным ООН, каждый год миллионы людей, в основном женщины и дети, становятся жертвами обмана и насилия, превращаются в «живой товар» и подвергаются эксплуатации.
День рождения Всемирной паутины
В этот день в 1991 году сотрудник Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) Тим Бернерс-Ли открыл публичный доступ к первому в мире веб-серверу. Два года спустя ЦЕРН объявила о решении сделать исходный код технологии открытым.
Идею глобального гипертекстового проекта предложил Бернерс-Ли в 1989 году, а с 1991-го по 1993 год он продолжал работу над Всемирной паутиной (World Wide Web), собирая отзывы пользователей и координируя работу проекта.
Стоит отметить, что понятие «Всемирная паутина», вопреки сложившимся стереотипам, не тождественно понятию «Интернет».
World Wide Web — это распределенная система, предоставляющая доступ к связанным между собой документам, расположенным на различных компьютерах, подключенных к системе компьютерных сетей (Интернету).
Люди, которые меняли мир
Родился заслуженный ирригатор Киргизской ССР Асан Кожомкулов
Родился 23 августа 1932 года в селе Джаны-Алыш Кеминского района Чуйской области. Заслуженный ирригатор Киргизской ССР, лауреат Госпремии в области науки и техники.
В Баткенском районе доверили строительство крупного уникального Тортгульского водохранилища, которому в 2002 году, уже после смерти Асана Кожомкулова, присвоили его имя.
В 1972 году утвержден министром водного хозяйства Киргизской ССР, в 1979-1990 работал начальником Главкиргизводстроя Минводхоза СССР. В эти годы он непосредственно участвовал в строительстве Кировского, Нижне-Алаарчинских водохранилищ, Кара-Балтинской и Куланакской оросительных систем, Большого Таласского канала и крупных водозаборов, водопроводных сетей, создавал в Сузакском и Баткенском районах новые совхозы.
Асана Кожомкулова пять раз избирали депутатом Верховного Совета Киргизской ССР.
Умер профессор Акматбек Джаманбаев
Работал заведующим кафедрой, деканом, затем проректором Фрунзенского политехнического института, директором Института комплексного использования природных ресурсов АН Киргизской ССР.
Являлся крупным ученым в области рационального использования теплоэнергетических ресурсов Кыргызстана.
Он внес существенный вклад в разработку теории и технологии рационального использования углей республики и других энергетических источников. Составитель терминов для Кыргызской энциклопедии.
Умер заслуженный архитектор Кыргызстана Аскар Исаев
Родился в 1931 году в городе Фрунзе.
В 1959-1961 годах работал в Институте «Кыргызпроект» и возглавлял Союз архитекторов республики. С 1968-го по 1974 год занимал пост главного архитектора города Фрунзе. С 1986-го по 1991 год вновь возглавил Союз архитекторов Кыргызстана.
Горожанам Аскар Исаев знаком прежде всего зданием Дома правительства (1974) и бишкекскими курантами (1980). Ему также принадлежат проекты ресторана «Сейил» на бульваре Эркиндик (1970) и гастронома «Иссык-Куль».
Помимо архитектуры, Аскар Исаев увлекался скульптурой и стал автором таких монументов, как постамент Ленину на площади Ала-Тоо, памятники М.Фрунзе и Т.Сатылганову. Кроме того, он написал тексты к песням «Тан сыры», «Энсоо», «Элегия», «Жаш курак» и другим.
Умер в 2016 году.
У кого намечается той
Роза Отунбаева
Родилась 23 августа 1950 года во Фрунзе. Экс-президент Кыргызстана.
Куда сходитьКультура
- в парке Победы имени Асанова состоится празднование Курман айта;
- в Career Ambassador Foundation пройдет семинар «Как мотивировать своего ребенка и развить его таланты».
Куда стоит отправиться сегодня и на неделе, читайте в нашей «Афише».
Спорт
- Международные соревнования Bishkek Sunrise Open 2 среди юниоров по теннису.
Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».
Это будет интересно журналистам и экспертам
- ПЦ «АКИpress», 14.00 — пресс-конференция «Раннее вмешательство — дорога к минимизации детской инвалидности и социального сиротства! Самая выгодная сфера вложения государственных инвестиций!»;
- Госкомитет информационных технологий и связи, 15.00 — тендер по проекту «Безопасный город»;
- ПЦ «Кабар» 11.00 — пресс-конференция «Открытый конкурс на создание туристического слогана Кыргызстана».
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