Оппозиционер Кубанычбек Кадыров прекратил голодовку

Объявивший голодовку оппозиционер Кубанычбек Кадыров накануне начал принимать пищу. Об этом 24.kg сообщили в ГСИН.

По ее данным, пока официального письменного заявления от заключенного о том, что он прекратил голодовку, не поступало.

Кубанычбек Кадыров и Бектур Асанов требуют, чтобы их перевели в колонию-поселение, однако, чтобы специальная комиссия рассмотрела их вопрос, они должны представить решение Верховного суда. Их адвокаты в течение двух месяцев не могут получить приговор, поэтому осужденные начали голодать в знак протеста.

«Чтобы подать документы в эту комиссию, нужен вердикт ВС КР. В суде утверждают, что судья, который должен выдать копию решения, заболел. Но не может же он болеть два месяца! Это отговорки и нарушение прав осужденных», — сказала 24.kg правозащитник Зульфия Марат.

Глава Национального центра по предупреждению пыток Нурдин Сулайманов подчеркнул, что их организация не получила уведомления от осужденных, голодовка — их добровольное дело и как пытки рассматриваться не может.

Первомайский районный суд Бишкека в рамках уголовного дела о попытке насильственного захвата власти приговорил эксперта Эрнеста Карыпбекова к 20 годам лишения свободы, оппозиционеры Бектур Асанов и Кубанычбек Кадыров получили по 12 лет. Бишкекский горсуд изменил решение и снял с Эрнеста Карыпбекова обвинения по статье «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти». Верховный суд, признав всех троих виновными в попытке захвата власти, сократил им сроки заключения.