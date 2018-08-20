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Общество

Ученые выяснили, какая суточная норма углеводов способствует долголетию

Ученые из Женской больницы Бригхэма в США выяснили, какая суточная норма углеводов способствует долголетию. Их работа опубликована в журнале The Lancet.

По их данным, люди, чей общий дневной рацион в среднем на 50 процентов состоит из углеводов, имели тенденцию к долголетию. А те, у кого углеводов было более 70 процентов и менее 40, имели больший шанс умереть.

Как отмечают ученые, они использовали данные восьми исследований, в которых участвовали 432 тысячи 179 человек, причем более 40 тысяч из них уже умерли. Исследование охватило 20 стран Европы, Северной Америки и Азии.

В качестве примера исследователи выбрали людей, достигших 50 лет. Ожидаемая продолжительность жизни представителей этой возрастной группы, чей рацион наполовину состоит из углеводов, в среднем равнялась 33,1 года, а тех, чей порог потребления не превышал 30 процентов, — 29,1 года.

Кроме того, по словам исследователей, те, кто вовсе не ел углеводы, подвергались наивысшему риску смерти.
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