Пятый день продолжается голодовка Бектура Асанова и Кубанычбека Кадырова

Осужденные за попытку захвата власти Бектур Асанов и Кубанычбек Кадыров до сих пор не получили приговор Верховного суда. Об этом 24.kg сообщила член комитета по защите политзаключенных Зульфия Марат.

По ее словам, Бектур Асанов и Кубанычбек Кадыров продолжают голодовку.

«Они отказались от еды, но пьют воду. Курьер Верховного суда до сих пор не привез приговор. Из-за этого Бектур Асанов и Кубанычбек Кадыров не могут подать документы о переводе их в колонию-поселение», — сказала Зульфия Марат.

Напомним, согласно приговору Первомайского районного суда Бишкека, Дастана Сарыгулова осудили на четыре года условно. Эрнест Карыпбеков приговорен к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Бектур Асанов и Кубанычбек Кадыров получили по 12 лет с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Бишкекский горсуд изменил решение, сняв с бывшего госсекретаря Кыргызстана Дастана Сарыгулова и эксперта Эрнеста Карыпбекова обвинения по статье «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти». Верховный суд КР, признав всех троих виновными в попытке захвата власти, сократил сроки заключения.