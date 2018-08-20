Больше двух миллионов мусульман собрались в Мекке, чтобы совершить хадж. Об этом сообщило издание «Аль-Джазира».

Мусульмане начали собираться в долине Мина в окрестностях Мекки накануне, 19 августа. Из Кыргызстана на хадж зарегистрированы 7 тысяч 20 человек. Паломники вернутся в КР в период с 27 августа по 9 сентября.

Главное событие хаджа — Ид аль-Адха (или Курбан байрам), фестиваль жертвоприношения. В Мекке он начнется 21 августа и продлится четыре дня. Во время праздника в жертву принесут животное. Обычно убивают овцу, козу или корову.

Что в эти дни происходит в Мекке — в фотографиях ведущих информагентств мира.