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Общество

Больше двух миллионов мусульман собрались в Мекке, чтобы совершить хадж

Больше двух миллионов мусульман собрались в Мекке, чтобы совершить хадж. Об этом сообщило издание «Аль-Джазира».

Мусульмане начали собираться в долине Мина в окрестностях Мекки накануне, 19 августа. Из Кыргызстана на хадж зарегистрированы 7 тысяч 20 человек. Паломники вернутся в КР в период с 27 августа по 9 сентября.

Главное событие хаджа — Ид аль-Адха (или Курбан байрам), фестиваль жертвоприношения. В Мекке он начнется 21 августа и продлится четыре дня. Во время праздника в жертву принесут животное. Обычно убивают овцу, козу или корову.

Что в эти дни происходит в Мекке — в фотографиях ведущих информагентств мира.
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