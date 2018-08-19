Афиша на неделю: 20-24 августа

7 августа — 2 сентября. Выставка «Мелодия великой степи»

На выставке казахского мастера прикладного искусства, художника Жакып Куттыбека представлено более 50 работ, исполненных в технике ткачества, валяния, тиснения кожи.

Национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

20 августа. Презентация тура на пик Килиманджаро

В программе интересно об Африке, презентация программы, розыгрыш призов на знание фактов об этом материке. Регистрация по телефону 0700986148.

Отель «Горы Азии-1», 19.00.

21 августа. Семинар «Высшее образование в Австралии: как поступить в вуз?»

Том Энгелхардт из Австралии расскажет об образовании в его стране, условиях и возможности поступления иностранным студентам в австралийские вузы. Регистрация по телефону 0550900129.

Кофейня Sierra (ТЦ «Таш-Рабат»), 14.00.

21 августа. Управленческие поединки

Многие не знают, как выйти из затруднительного положения. А эти поединки помогут вам правильно вести переговоры и верно поступить в той или иной ситуации.

Компания Feel Good, 18.00.

22 августа. Встреча «Бишкекчане, мы дышим или задыхаемся?»

Мария Колесникова расскажет об экосоветах и лайфхаках, как можно стать ответственным по отношению к окружающей среде, и тем самым не только вести экологично образ жизни, но и улучшить свое здоровье.

Office 220, 10.00.

22 августа. Показ фильма «Лето»

«Лето» — российский фильм-биография режиссера Кирилла Серебренникова по сценарию Михаила и Лили Идовых о молодом Викторе Цое и ленинградской андеграудной рок-культуре начала 1980-х годов.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

22 августа. Арт-среда «Женщины в истории искусства»

Художниц, достойных того, чтобы и их работы и их самих помнили так же отчетливо, как и мастеров мужского пола, не так мало, как кажется на первый взгляд. Регистрация по ссылке.

Оlolo art Studio, 19.00.

22 августа. Экологическая экскурсия «Новый взгляд на город: замечаем детали»

Экскурсию по Бишкеку проведет эколог, исполнительный директор ОФ «Инициатива «АрчА» Дмитрий Ветошкин. Он в близлежащем парке расскажет о городских деревьях и их роли в очищении бишкекского воздуха.

Office 220, 11.00.

23 августа. Празднование Курман айта

Вас ждут мастер-классы, конкурсы, соревнования, угощение, фотозоны, игры и многое другое.

Парк Победы имени Асанова, 17.00.

23 августа. Семинар «Как мотивировать своего ребенка и развить его таланты»

На семинаре Айнуры Чолпонкуловой вы узнаете о способах мотивации своего ребенка, как повысить его самооценку и веру в себя, развить в нем таланты, повысить его интерес к учебе и построить лестницу к будущей специальности.

Career Ambassador Foundation, 17.00.

23 августа. Кинопремьеры

«Отель «Артемида»» (боевик). В Лос-Анджелесе недалекого будущего каждый уважающий себя преступник отправляется за медицинской помощью к суровой Медсестре, которая содержит отель «Артемида». Здесь члены особого клуба могут получить лечение и отдохнуть.

«Альфа» (боевик). 20 тысяч лет назад Земля была холодным и неуютным местом, в котором смерть подстерегала человека на каждом шагу, а жизнь зависела от того, удалось ли загнать добычу или нет. Молодой охотник из племени, которое по уровню жизни и культуры было одним из самых развитых на планете, оказывается один на один с враждебным миром, полным смертельных опасностей.

«Слендермен» (ужасы). Слендермен — это худощавая фигура в похоронном костюме, без лица, без красок и без ясных намерений. Он становится кошмаром множества детей и подростков, которые пытаются укрыться от его преследования, пока однажды не исчезают без следа.





«22 мили» (боевик). Призраки — элитный отряд сверхсекретной разведки: официально они не существуют, но на самом деле — реальны. Суперагенту отряда при поддержке ЦРУ предстоит непростая миссия: тайно вывести из Индонезии полицейского, владеющего доказательствами коррупции в высших политических кругах.

24 августа. Показ фильмов «Бишкек-140»

Бишкеку 140 лет. В честь этого режиссер Эрик Абдыкалыков создал фильмы, раскрывающих историю самых красивых уголков Бишкека. Регистрация по ссылке.

Фонд «Сорос — Кыргызстан», 16.00.