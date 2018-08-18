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Общество

Оскорблял Сооронбая Жээнбекова. В Бостери задержали 28-летнего бишкекчанина

В селе Бостери Иссык-Кульской области задержан 28-летний житель Бишкека. По данным МВД, Улан Азис уулу оскорблял президента Кыргызстана и глав других государств. Видео было распространено в социальных сетях.

Как отмечают в ведомстве, видео содержит высказывания, оскорбляющие честь и достоинство Сооронбая Жээнбекова и президентов других стран.

По данным милиции, Улан Азис уулу также записал на видео способы изготовления и употребления наркотических средств, требуя разрешения на их распространение.

Задержание произвели оперативники МВД и ГКНБ. При задержании у бишкекчанина изъяты наркотики.

Родители Улана заявили, что у него травма головы и он стоит на учете в психоневрологическом диспансере. Информация сейчас проверяется.

Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

  
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