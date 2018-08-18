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Общество

В Чуйской области проходят рейды по выявлению нетрезвых водителей

На территории Чуйской области инспекторы УОБДД в ночное время проводят рейды «За рулем» и «Нетрезвый водитель». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что на автодорогах государственного и местного значений участились случаи дорожно-транспортных происшествий.

«Мероприятие направлено на профилактику ДТП. Инспекторы выявляют водителей, допустивших грубые нарушения ПДД и  управляющих машиной в нетрезвом состоянии. После оформления всех документов машины водворяют на штрафные стоянки», — сообщили в УОБДД.
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