В Чуйской области проходят рейды по выявлению нетрезвых водителей

На территории Чуйской области инспекторы УОБДД в ночное время проводят рейды «За рулем» и «Нетрезвый водитель». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что на автодорогах государственного и местного значений участились случаи дорожно-транспортных происшествий.

«Мероприятие направлено на профилактику ДТП. Инспекторы выявляют водителей, допустивших грубые нарушения ПДД и управляющих машиной в нетрезвом состоянии. После оформления всех документов машины водворяют на штрафные стоянки», — сообщили в УОБДД.