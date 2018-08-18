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Общество

Не покупайте арбузы у обочин дорог. Милиция борется со стихийной торговлей

В Чуйской области в течение недели проходит рейд «Стихийная торговля». Сотрудники УОБДД и местные чиновники инспектируют участок автодороги Сокулук — Кант на объездной.

Инициаторы рейда пытаются упорядочить организацию дорожного движения и демонтируют стихийную торговлю на обочинах, тротуарах, остановках, местах парковки транспорта.

В ходе рейда сотрудники УОБДД и представители госадминистрации неоднократно предупреждали предприимчивых людей, что стихийная торговля незаконна. Все нарушители получили предписания.

Как отмечают инспекторы, некоторые торговцы умудрялись продавать несовместимые товары, например, аккумуляторы с арбузами на одной лавке.
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