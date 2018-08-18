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Общество

На Ошском рынке нашли утерянные документы. В ГРС сообщили, как их можно вернуть

Сотрудники Департамента регистрации населения и актов гражданского состояния в ходе рейда с милицией нашли на Ошском рынке документы тринадцати граждан, которые они, вероятно, потеряли. Об этом сообщает пресс-служба ГРС.

Уточняется, что данные документов введут в автоматизированную информационную систему «Бюро находок».

«Чтобы найти утерянный документ, нужно зайти на портал электронных услуг https://portal.tazakoom.kg, набрать ПИН (персональный идентификационный номер) в разделе «Бюро находок». Система проинформирует пользователя о наличии или его отсутствии в базе», — сообщили в ГРС.

В ведомстве отмечают, что данные передаются во все отделы паспортизации и регистрации населения (ОПРН) в режиме онлайн. «Когда гражданин обратится в один из ОПРН для восстановления паспорта, его дополнительно проверят по базе «Бюро находок». В случае если данные имеются в базе, то не нужно восстанавливать паспорт», — пояснили в ведомстве.

С 1 июня 2017 года по 17 августа 2018-го найдено 1 870 документов, из которых возвращено 718.
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