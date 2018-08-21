22 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
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Районы электросетей
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Участок
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Время
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с
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до
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Восточный
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микрорайон «Восток-5» (дома № 23, 30);
улицы Чуйская, Древесная, Осмонкула
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09.30
|
19.00
|
10-й микрорайон (дома № 9-12, 16-19, 17/1);
улица Камская (дом № 10)
|
09.00
|
18.00
|
Западный
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улица Боконбаева (дом № 245)
|
09.00
|
17.00
|
село Чон-Арык (улица Мусульманкулова);
жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Нарын, Садырбаева)
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09.00
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18.00
2Чуйская область
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Районы электросетей
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Участок
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Время
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с
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до
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Аламудунский
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жилмассив «Торт-Коль» (улицы Карагул Акмат, Мадиева, Конур Осмона, Эгимбаева, Матыева, Бишкек, Нурманбетова)
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09.00
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17.00
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село Кок-Джар (улицы Мадиева, Октябрьская);
село Восток (улицы Ленина, Крупской, Мирная, Весенняя, Тельмана, Карла Маркса, 60 лет Киргизии);
село Лебединовка (улицы Северная, Восточная, М.Горького, Советская);
село Аламудун (улицы Молодежная, Гоголя)
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Сокулукский
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город Шопоков (улицы Дружбы, Футбольная, Мира);
село Романовка (улицы Забайкальская, Южная, Восточная, Фрунзе );
село Учкун (улица Осмонбека)
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09.00
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17.00
|
село Манас (улицы Проектируемая, Дружбы);
село Ак-Джол (улицы Дачная, Фрунзе, Школьная, Госпитомник, Суйская, Дорожная, Победы, Токтогула, Шопокова, Абая, Абдыкайым)
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Московский
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села Темен-Суу, Мураке, Чон-Арык, Кепер-Арык, Бала-Аилчи, Ак-Башат
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09.00
|
17.00
|
село Александровка (квадрат, ограниченный улицами Комсомольской, Фрунзе, Дружбы, Куйбышева)
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09.00
|
12.00
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село Александровка (квадрат, ограниченный улицами Комсомольской, Почтовой, Фрунзе, Колхозной)
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13.00
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17.00
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Жайылский
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села Сары-Булак, Бекитай, Монолдор, Кайырма, Сосновка, Кызыл-Дыйкан, Боксо-Джол, Суусамырская долина
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06.00
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17.00
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Кантский
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город Кант (улица Московская);
село Милянфан (улицы Восточная, Речная, Ленина, Спортивная, Фрунзе, Молодежная, Дивазова, Гагарина);
село Кировское (улица Зеленая);
село Дмитриевка
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09.00
|
17.00
3Ошская область
- 08.00-17.00 — сельские управы Ой-Тал, Кызыл-Джар, Алайку Кара-Кульджинского района.
4Баткенская область
- 08.00-17.00 — село Кулунду Ляйлякского района.