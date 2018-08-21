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Общество

22 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1Бишкек

Районы электросетей

Участок

Время

с

до

Восточный

микрорайон «Восток-5» (дома № 23, 30);

улицы Чуйская, Древесная, Осмонкула

09.30

19.00

10-й микрорайон (дома № 9-12, 16-19, 17/1);

улица Камская (дом № 10)

09.00

18.00

Западный

улица Боконбаева (дом № 245)

09.00

17.00

село Чон-Арык (улица Мусульманкулова);

жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Нарын, Садырбаева)

09.00

18.00

2Чуйская область

Районы электросетей

Участок

Время

с

до

Аламудунский

жилмассив «Торт-Коль» (улицы Карагул Акмат, Мадиева, Конур Осмона, Эгимбаева, Матыева, Бишкек, Нурманбетова)

09.00

 

17.00

село Кок-Джар (улицы Мадиева, Октябрьская);

село Восток (улицы Ленина, Крупской, Мирная, Весенняя, Тельмана, Карла Маркса, 60 лет Киргизии);

село Лебединовка (улицы Северная, Восточная, М.Горького, Советская);

село Аламудун (улицы Молодежная, Гоголя)

Сокулукский

город Шопоков (улицы Дружбы, Футбольная, Мира);

село Романовка (улицы Забайкальская, Южная, Восточная, Фрунзе );

село Учкун (улица Осмонбека)

09.00

 

17.00

село Манас (улицы Проектируемая, Дружбы);

село Ак-Джол (улицы Дачная, Фрунзе, Школьная, Госпитомник, Суйская, Дорожная, Победы, Токтогула, Шопокова, Абая, Абдыкайым)

Московский

села Темен-Суу, Мураке, Чон-Арык, Кепер-Арык, Бала-Аилчи, Ак-Башат

09.00

17.00

село Александровка (квадрат, ограниченный улицами Комсомольской, Фрунзе, Дружбы, Куйбышева)

09.00

12.00

село Александровка (квадрат, ограниченный улицами Комсомольской, Почтовой, Фрунзе, Колхозной)

13.00

17.00

Жайылский

села Сары-Булак, Бекитай, Монолдор, Кайырма, Сосновка, Кызыл-Дыйкан, Боксо-Джол, Суусамырская долина

06.00

17.00

Кантский

город Кант (улица Московская);

село Милянфан (улицы Восточная, Речная, Ленина, Спортивная, Фрунзе, Молодежная, Дивазова, Гагарина);

село Кировское (улица Зеленая);

село Дмитриевка

09.00

 

17.00

3Ошская область

  • 08.00-17.00 — сельские управы Ой-Тал, Кызыл-Джар, Алайку Кара-Кульджинского района.

4Баткенская область

  • 08.00-17.00 — село Кулунду Ляйлякского района.
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