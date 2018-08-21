22 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1Бишкек

Районы электросетей Участок Время с до Восточный микрорайон «Восток-5» (дома № 23, 30); улицы Чуйская, Древесная, Осмонкула 09.30 19.00 10-й микрорайон (дома № 9-12, 16-19, 17/1); улица Камская (дом № 10) 09.00 18.00 Западный улица Боконбаева (дом № 245) 09.00 17.00 село Чон-Арык (улица Мусульманкулова); жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Нарын, Садырбаева) 09.00 18.00

2Чуйская область

Районы электросетей Участок Время с до Аламудунский жилмассив «Торт-Коль» (улицы Карагул Акмат, Мадиева, Конур Осмона, Эгимбаева, Матыева, Бишкек, Нурманбетова) 09.00 17.00 село Кок-Джар (улицы Мадиева, Октябрьская); село Восток (улицы Ленина, Крупской, Мирная, Весенняя, Тельмана, Карла Маркса, 60 лет Киргизии); село Лебединовка (улицы Северная, Восточная, М.Горького, Советская); село Аламудун (улицы Молодежная, Гоголя) Сокулукский город Шопоков (улицы Дружбы, Футбольная, Мира); село Романовка (улицы Забайкальская, Южная, Восточная, Фрунзе ); село Учкун (улица Осмонбека) 09.00 17.00 село Манас (улицы Проектируемая, Дружбы); село Ак-Джол (улицы Дачная, Фрунзе, Школьная, Госпитомник, Суйская, Дорожная, Победы, Токтогула, Шопокова, Абая, Абдыкайым) Московский села Темен-Суу, Мураке, Чон-Арык, Кепер-Арык, Бала-Аилчи, Ак-Башат 09.00 17.00 село Александровка (квадрат, ограниченный улицами Комсомольской, Фрунзе, Дружбы, Куйбышева) 09.00 12.00 село Александровка (квадрат, ограниченный улицами Комсомольской, Почтовой, Фрунзе, Колхозной) 13.00 17.00 Жайылский села Сары-Булак, Бекитай, Монолдор, Кайырма, Сосновка, Кызыл-Дыйкан, Боксо-Джол, Суусамырская долина 06.00 17.00 Кантский город Кант (улица Московская); село Милянфан (улицы Восточная, Речная, Ленина, Спортивная, Фрунзе, Молодежная, Дивазова, Гагарина); село Кировское (улица Зеленая); село Дмитриевка 09.00 17.00

3Ошская область

08.00-17.00 — сельские управы Ой-Тал, Кызыл-Джар, Алайку Кара-Кульджинского района.

4 Баткенская область