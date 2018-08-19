Неделя-24. Коротко о самом интересном и важном

Новый мэр Бишкека Азиз Суракматов официально приступил к выполнению своих обязанностей. Первыми его решениями стали кадровые перестановки — он успел назначить и.о. главы аппарата муниципалитета и двух вице-мэров.

В Кыргызстане дорожает доллар, он приблизился к отметке в 70 сомов. Его рост начался в конце прошлой недели, когда стало известно о новых, более жестких санкциях США против России. Рубль на фоне этих сообщений упал до отметки ноября 2016 года, а курс тенге к доллару превысил 360 тенге.

Кыргызстанцам сделали подарок — в августе они отдохнут четыре дня. Рабочий день 20 августа перенесли на субботу, 22 сентября, в связи с празднованием Курман айта, который отметят 21 августа.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».

С чего начинается мэрия

Фото из Интернета. Мэр Бишкека Азиз Суракматов

Новый мэр столицы Кыргызстана приступил к исполнению своих обязанностей. Азиз Суракматов рассказал в интервью 24.kg, с чего намерен начать работу, какие у него первостепенные планы и как он относится к журналистам и гражданским активистам.

Чего ждать от растущего доллара

После ужесточения санкций США против России в странах Евразийского экономического союза наблюдается резкий рост курса доллара. Происходящее на валютном рынке вынудило Национальный банк Кыргызстана впервые за четыре месяца провести интервенцию, чтобы удовлетворить спрос на доллары.

Эксперты и бизнесмены рассказали 24.kg, как отразится на кыргызской экономике очередное подорожание американской валюты и чего ждать осенью.

Переправа, переправа. Берег левый, берег правый

Фото 24.kg. Эстакадный мост (путепровод), улица Льва Толстого, август 2018

В столице Кыргызстана открыли для проезда два новых моста: на улицах Токтогула и Орозбекова. Еще два планируют закончить в текущем, 2018-м. Столичные власти уверены, что переправы позволят разгрузить часть центральных улиц и сократить пробки. Подробнее в фоторепортаже журналиста 24.kg Марии Орловой. Чем удивят Игры кочевников

Кыргызстан активно готовится к III Всемирным играм кочевников. В третий раз зрителей удивят состязаниями, выступлениями и фестивалями. С каждым разом программа становится все масштабнее и интереснее. 24.kg составило карту мероприятий ВИК и подробно рассказывает, где купить билеты, как добраться до основных объектов и какие мероприятия подготовили организаторы.

Кыргызстан в ЕАЭС. Что мы в итоге получили

Фото из Интернета. Вице-премьер-министр Олег Панкратов

Исполнилось три года с момента, как Кыргызстан стал полноправным членом Евразийского экономического союза. Нынешний министр экономики Олег Панкратов о плюсах и минусах вступления в ЕАЭС знает не понаслышке. Он стоял у истоков процесса. В интервью 24.kg Олег Панкратов рассказал, почему решение было правильным и кто на самом деле получил бонусы от союза.

Экономика под влиянием «Кумтора»

Национальный статистический комитет Кыргызстана представил итоги социально-экономического развития республики за семь месяцев 2018 года. Показатели не радуют. Экономика Кыргызстана замедляется. Подробнее — в обзоре 24.kg «Итоги июля. В экономике Кыргызстана начался спад».

Все о секретах звезд кок-бору и современного пятиборья

Фото из архива Манаса Ниязова. Во время одной их фотосессий

Манас Ниязов — лидер сборной Кыргызстана, лучший бомбардир и победитель многих турниров по кок-бору. Мало кто из спортсменов в стране сравнится с ним по популярности. В 2016—м внес весомый вклад в триумф сборной на II Всемирных играх кочевников. Сейчас готовится к III ВИК. О любви к кок-бору, соперничестве с казахстанцами и жизни в статусе знаменитости Манас Ниязов рассказал в интервью 24.kg.

Современное пятиборье — один из самых интересных и трудных видов спорта, входящих в программу Азиатских летних игр. Пятиборцы из Кыргызстана далеко не мальчики для битья. Но стоит ли ждать от них медалей на Азиаде? О подготовке к играм и о том, что нужно, чтобы наши атлеты пробились в мировую элиту, в интервью 24.kg рассказал Темирлан Айтимбетов.

Американец, который придумал в Кыргызстане ОРТ

Фото из личного архива. Сейчас Джон Кларк (справа) является президентом Международного университета в Центральной Азии

Профессор Джон Кларк впервые попал в Кыргызстан в 1994 году, став волонтером Корпуса Мира. Приехал на год, а живет уже 24. Сейчас он президент Международного университета Центральной Азии. Об этом и о том, как ему пришла идея проведения Общереспубликанского тестирования, Джон Кларк рассказал в интервью 24.kg.

Как бороться с недоливом бензина

Автомобилисты часто удивляются, почему в бак входит больше топлива, чем заявленный объем. Чаще всего причиной называется недолив топлива. Но как доказать, что вас обманули на заправке? На самом деле сделать это крайне сложно. Но все-таки возможно. Подробнее в материале «Как заподозрить недолив топлива и что делать?»

Прекрасный Кыргызстан. Фото читателей

Фото Нурзады Осмоновой. Перевал Молдо-Ашуу, Ак-Талинский район Нарынской области

В последний выпуск «Мгновения жизни. Перевал Молдо-Ашуу и горы Иссык-Куля» попали только две области республики — Нарынская и Иссык-Кульская. Сейчас так жарко, далеко ездить проблемно, а эти регионы рядом. Плюс в Нарыне сильно жарко бывает не так часто, а на Иссык-Куле сейчас бархатный сезон. Как Токмак едва не стал столицей Кыргызстана

Кроме того, мы продолжаем путешествовать и по городам Кыргызстана. На этот раз рассказываем о Токмаке. Основан он как кокандская крепость на месте города Баласагуна в 1825–1830 годы. Позже его захватили русские войска, а спустя несколько лет на развалинах крепости отстроили новый город. Подробнее в материале «Путеводитель по городам Кыргызстана. Токмак».