Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 19 августа будет солнечно. Воздух прогреется до +35 градусов. День уменьшился до 13 часов 47 минут.
Перекрытые дороги
- до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;
- до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова.
Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно посмотреть здесь.
Отключение газа, света, воды
- 9.30-18.00 — улица Тулебердиева, переулки Челябинский, Ужгородский, Алтайский, Каарманский; село Чон-Арык (улицы Кожобергенова, Северная).
Памятные даты
Всемирный день гуманитарной помощи
В декабре 2008 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией объявила 19 августа Всемирным днем гуманитарной помощи.
Введя эту дату в календарь, Организация Объединенных Наций обозначила задачу — повышать информированность общества о деятельности по оказанию гуманитарной помощи во всем мире. Кроме того, учреждение Дня гуманитарной помощи напоминает о важности международного сотрудничества в этой сфере, а также воздает должное всем, кто работал и продолжает работать в ней.
Всемирный день фотографии
Учрежден в 2009 году по инициативе австралийского фотографа Корске Ара.
Дата выбрана в связи с тем, что в этот день в 1839 году широкой общественности представлен метод получения отпечатка фото — дагерротипа, прототипа фотографии. Изобретение принадлежит Луи Жаку Манде Дагера.
Космический корабль с собаками Белкой и Стрелкой на борту совершил суточный полет вокруг Земли
19 августа 1960 года советская ракета вывела на орбиту корабль «Спутник-5», на борту которого находились собаки Белка и Стрелка. Целью эксперимента было исследование воздействия космического излучения на живые организмы, а также проверка эффективности различных систем жизнеобеспечения — питания, водоснабжения, ассенизации, регенерации отходов.
Этот эксперимент суточного орбитального полета Белки и Стрелки стал существенным вкладом в изучение и освоение космического пространства.
Люди, которые меняли мир
Родился профессор Байышбек Будайчиев
Родился 19 августа 1944 года в селе Чым-Коргон Чуйской области. Искусствовед, кандидат искусствоведения, профессор, заслуженный деятель культуры КР, академик Национальной академии художеств имени Т.Садыкова.
В 1978 году принят в Союз художников СССР и Союз художников Кыргызстана.
Ведет лекции по истории отечественного и зарубежного искусства, культурологии и эстетике.
Родился спортсмен Александр Блинов
Родился 19 августа 1954 года в городе Фрунзе. Советский спортсмен-конник.
На летних Олимпийских играх в Москве в 1980 году завоевал две медали — «золото» в командном первенстве и «серебро» в личном.
Александр Блинов начал выступать в составе советской сборной по конному спорту в 1976 году. Долгое время выступал за ДСО «Колхозчи» во Фрунзе. В 1983-м переехал в Москву и стал инструктором в конноспортивной школе ДСО «Спартак».
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