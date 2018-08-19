Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 19 августа будет солнечно. Воздух прогреется до +35 градусов. День уменьшился до 13 часов 47 минут.

Перекрытые дороги

до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;

до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова.

Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно посмотреть здесь.

Отключение газа, света, воды

9.30-18.00 — улица Тулебердиева, переулки Челябинский, Ужгородский, Алтайский, Каарманский; село Чон-Арык (улицы Кожобергенова, Северная).

Памятные даты

Всемирный день гуманитарной помощи

В декабре 2008 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией объявила 19 августа Всемирным днем гуманитарной помощи.



Введя эту дату в календарь, Организация Объединенных Наций обозначила задачу — повышать информированность общества о деятельности по оказанию гуманитарной помощи во всем мире. Кроме того, учреждение Дня гуманитарной помощи напоминает о важности международного сотрудничества в этой сфере, а также воздает должное всем, кто работал и продолжает работать в ней.

Всемирный день фотографии

Учрежден в 2009 году по инициативе австралийского фотографа Корске Ара.

Дата выбрана в связи с тем, что в этот день в 1839 году широкой общественности представлен метод получения отпечатка фото — дагерротипа, прототипа фотографии. Изобретение принадлежит Луи Жаку Манде Дагера.

Космический корабль с собаками Белкой и Стрелкой на борту совершил суточный полет вокруг Земли

19 августа 1960 года советская ракета вывела на орбиту корабль «Спутник-5», на борту которого находились собаки Белка и Стрелка. Целью эксперимента было исследование воздействия космического излучения на живые организмы, а также проверка эффективности различных систем жизнеобеспечения — питания, водоснабжения, ассенизации, регенерации отходов.

Этот эксперимент суточного орбитального полета Белки и Стрелки стал существенным вкладом в изучение и освоение космического пространства.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Байышбек Будайчиев





В 1978 году принят в Союз художников СССР и Союз художников Кыргызстана.

Родился спортсмен Александр Блинов

Работал заведующим кафедрой культурно-просветительной работы Института искусств имени Б.Бейшеналиевой, инструктором и заместителем заведующего Отделом культуры ЦК Компартии Кыргызстана. Являлся первым заместителем председателя правления Кыргызского фонда культуры, проректором по учебной и научной работе Государственного высшего художественного колледжа, преобразованного в Академию художеств Кыргызстана, профессором кафедры мировой культуры Национальной консерватории.Ведет лекции по истории отечественного и зарубежного искусства, культурологии и эстетике.

Родился 19 августа 1954 года в городе Фрунзе. Советский спортсмен-конник.

На летних Олимпийских играх в Москве в 1980 году завоевал две медали — «золото» в командном первенстве и «серебро» в личном.

Александр Блинов начал выступать в составе советской сборной по конному спорту в 1976 году. Долгое время выступал за ДСО «Колхозчи» во Фрунзе. В 1983-м переехал в Москву и стал инструктором в конноспортивной школе ДСО «Спартак».

У кого намечается той

Мамыржан Рахимов

Родился 19 августа 1968 года. Мэр Баткена.

Михаэль Б родский

Родился 19 августа 1972 года в Ленинграде. Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Кыргызстане.

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