19 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
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Районы электросетей
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Участок
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Время
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с
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до
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Западный
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улица Тулебердиева, переулки Челябинский, Ужгородский, Алтайский, Каарманский;
село Чон-Арык (улицы Кожобергенова, Северная)
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09.30
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18.00
2Чуйская область
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Районы электросетей
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Участок
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Время
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с
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до
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Аламудунский
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село Октябрьское (2-е отделение, улицы Пушкина, Калинина, Гагарина, Куйбышева)
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09.00
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17.00
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Сокулукский
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село Гавриловка (улицы Тургенева, Фрунзе, Южная)
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09.00
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17.00
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Кантский
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город Кант (улица Московская);
село Люксембург (улица Бекмуратова)
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09.00
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17.00
3Ошская область
- 08.00-17.00 — город Ноокат;
- сельские управы Ой-Тал, Кызыл-Джар, Алайку Кара-Кульджинского района.