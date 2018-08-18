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Общество

19 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1Бишкек

Районы электросетей

Участок

Время

с

до

 Западный

 улица Тулебердиева, переулки Челябинский, Ужгородский,  Алтайский, Каарманский;

 село Чон-Арык (улицы Кожобергенова, Северная)

09.30

18.00

2Чуйская область

Районы электросетей

Участок

Время

с

до

 Аламудунский

село Октябрьское (2-е отделение, улицы Пушкина, Калинина, Гагарина, Куйбышева)

09.00

17.00

 Сокулукский

село Гавриловка (улицы Тургенева, Фрунзе, Южная)

09.00

17.00

 Кантский

город Кант (улица Московская);

село Люксембург (улица Бекмуратова)

09.00

17.00

3Ошская область

  • 08.00-17.00 — город Ноокат;
  • сельские управы Ой-Тал, Кызыл-Джар, Алайку Кара-Кульджинского района.
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