19 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1Бишкек

Районы электросетей Участок Время с до Западный улица Тулебердиева, переулки Челябинский, Ужгородский, Алтайский, Каарманский; село Чон-Арык (улицы Кожобергенова, Северная) 09.30 18.00

2Чуйская область

Районы электросетей Участок Время с до Аламудунский село Октябрьское (2-е отделение, улицы Пушкина, Калинина, Гагарина, Куйбышева) 09.00 17.00 Сокулукский село Гавриловка (улицы Тургенева, Фрунзе, Южная) 09.00 17.00 Кантский город Кант (улица Московская); село Люксембург (улица Бекмуратова) 09.00 17.00

3Ошская область