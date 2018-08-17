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Общество

18 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1Бишкек

Районы электросетей

Участок

Время

с

до

Восточный

улицы Ахунбаева, Федорова, Мира

09.00

12.00

улица Токтоналиева

12.00

17.00

улицы Элебесова, Васильева, Маяковского, Щербакова

10.00

17.00

Западный

улицы Боталиева, Мусульманкулова, переулки Челябинский, Алтайский, Каарманский

09.30

18.00

2Чуйская область

Районы электросетей

Участок

Время

с

до

Аламудунский

село Октябрьское (2-е отделение, улицы Пушкина, Калинина, Гагарина, Куйбышева)

09.00

17.00

Сокулукский

город Шопоков (улицы Победы, Восточная)

09.00

17.00

село Военно-Антоновка (улицы Полярная, Пушкина)

09.00

17.00

Жайылский

город Кара-Балта (улицы Свердлова, Жданова, Гвардейская, Центральная)

08.30

17.00

Кантский

город Кант (улица Московская);

село Люксембург (улица Бекмуратова)

09.00

 

17.00

3Ошская область

  • 08.00-17.00 — сельские управы Ой-Тал, Кызыл-Джар, Алайку, Кара-Кочкор, Кашка-Джол Кара-Кульджинского района;
  • город Кара-Суу (улицы Ленина, Пушкина, Нурахунова, Ошская, Узгенская).

4Баткенская область

  • 08.00-17.00 — сельская управа Уч-Коргон Кадамджайского района.
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