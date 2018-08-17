18 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
|
Районы электросетей
|
Участок
|
Время
|
с
|
до
|
Восточный
|
улицы Ахунбаева, Федорова, Мира
|
09.00
|
12.00
|
улица Токтоналиева
|
12.00
|
17.00
|
улицы Элебесова, Васильева, Маяковского, Щербакова
|
10.00
|
17.00
|
Западный
|
улицы Боталиева, Мусульманкулова, переулки Челябинский, Алтайский, Каарманский
|
09.30
|
18.00
2Чуйская область
|
Районы электросетей
|
Участок
|
Время
|
с
|
до
|
Аламудунский
|
село Октябрьское (2-е отделение, улицы Пушкина, Калинина, Гагарина, Куйбышева)
|
09.00
|
17.00
|
Сокулукский
|
город Шопоков (улицы Победы, Восточная)
|
09.00
|
17.00
|
село Военно-Антоновка (улицы Полярная, Пушкина)
|
09.00
|
17.00
|
Жайылский
|
город Кара-Балта (улицы Свердлова, Жданова, Гвардейская, Центральная)
|
08.30
|
17.00
|
Кантский
|
город Кант (улица Московская);
село Люксембург (улица Бекмуратова)
|
09.00
|
17.00
3Ошская область
- 08.00-17.00 — сельские управы Ой-Тал, Кызыл-Джар, Алайку, Кара-Кочкор, Кашка-Джол Кара-Кульджинского района;
- город Кара-Суу (улицы Ленина, Пушкина, Нурахунова, Ошская, Узгенская).
4Баткенская область
- 08.00-17.00 — сельская управа Уч-Коргон Кадамджайского района.