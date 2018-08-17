Прогноз погоды в Кыргызстане на 18 августа: жарко и без осадков

В Кыргызстане 17 августа без осадков. Ветер западный 4-
В Бишкеке температура воздуха ночью +19, днем +32 градуса.
В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +20 градусов, днем до +35 градусов. В горных районах ночью без осадков, днем — кратковременные дожди и грозы.
В Нарынской области температура +15 градусов ночью и +29 градусов днем. В высокогорных районах кратковременные дожди, возможны порывы ветра до 15-
В Иссык-Кульской области днем +17 градусов, днем +26 градусов. В высокогорных районах кратковременные дожди, возможны порывы ветра до 15-
В Таласской области температура ночью +16, днем до +31 градуса. В горных и предгорных районах кратковременные дожди и грозы.