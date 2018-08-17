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Общество

Прогноз погоды в Кыргызстане на 18 августа: жарко и без осадков

В Кыргызстане 17 августа без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду, сообщил Кыргызгидромет.

В Бишкеке температура воздуха ночью +19, днем +32 градуса.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +20 градусов, днем до +35 градусов. В горных районах ночью без осадков, днем — кратковременные дожди и грозы.

В Нарынской области температура +15 градусов ночью и +29 градусов днем. В высокогорных районах кратковременные дожди, возможны порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

В Иссык-Кульской области днем +17 градусов, днем +26 градусов. В высокогорных районах кратковременные дожди, возможны порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

В Таласской области температура ночью +16, днем до +31 градуса. В горных и предгорных районах кратковременные дожди и грозы.
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