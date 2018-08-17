Почему не работают лифты в надземных переходах, рассказали в райадминистрации

Сбои в работе лифтов в надземных переходах случаются из-за нерационального использования и действий хулиганов. Об этом сообщается на официальной странице в Facebook Свердловской районной администрации Бишкека.

«Лифты в основном предназначены для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. В последнее время мы видим молодежь, регулярно пользующуюся услугами лифта. Сбои в работе лифтов случаются из-за нерационального использования и действий хулиганов», — сообщили в администрации.

На территории района построено два надземных пешеходных перехода: около Аламединского рынка и рынка «Мадины».

В администрации отмечают, что надземный переход считается одним из самых безопасных для пешеходов и эффективных для водителей.

Читатели 24.kg неоднократно жаловались на неработающие лифты.