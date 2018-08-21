Редакция 24.kg поздравляет кыргызстанцев с Курман айтом

Это один из священных праздников мусульман, который объединяет людей и позволяет им осознать себя единым целым. Праздник символизирует верность долгу, мудрость, терпимость, готовность к самопожертвованию во имя высоких идеалов.

В этот день люди словно нацелены на духовное очищение, доброту, милосердие и всепрощение. Они стремятся не только в одном порыве вознести молитву Всевышнему, но и подарить любовь ближнему, накормить бедного, помочь нуждающимся. И от этого в сердце каждого возрастают вера в справедливость и надежда на светлое будущее.

Всепрощение объединяет людей, народы, укрепляет согласие, взаимопонимание и ведет к созиданию. В этом и заключается главный смысл праздника жертвоприношения — Курман айта.

Ценности ислама передаются в народе от поколения к поколению, словно эстафета на долгом и бесконечном пути к духовному совершенствованию. Поэтому в этот день мусульмане вспоминают всех родных и близких, ушедших в мир иной, но оставивших богатое духовное наследие, завещавших нам заботиться друг о друге, помогать слабым, сирым и немощным.

Пусть в этот священный праздник будут благословенны все добрые дела наших соотечественников и тех, кто в эти дни совершает хадж.

Желаем вам благодати, достатка и радости. С праздником!