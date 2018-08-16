17 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1Бишкек

Районы электросетей Участок Время с до Восточный жилмассив «Кок-Джар» (улицы Шоокум, Кок-Джайык, Достоевского, Куйручук, Санжыра, Ахунбаева) 09.30 19.00 улицы Кирпичная, Древесная, Осмонкула, Абдыкадырова, Кайынды 09.30 19.00 улицы Куренкеева/Ибраимова 09.00 18.00 5-й микрорайон (дома № 5, 10, 10/1) 09.00 18.00 улица Чуйкова, дом № 20 09.00 17.00 Западный улица Боконбаева, дом № 245 09.00 17.00 улица Льва Толстого, дом № 100 (территория завода OREMI) 08.00 17.00 улицы Таласская, Васильева, Северная, Ярославская, переулок Белинского 09.30 18.00 жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Репина, Кен-Суу, Валдайская, Сандык-Тор, Садырбаева, Бердибаева, Чолпон) 09.30 17.00 проспект Мира 10.00 16.00

2Чуйская область

Районы электросетей Участок Время с до Аламудунский село Кок-Джар (улица Конура Осмона); село Аламудун (улица Алма-Атинская); село Степное (улица Артезианская); село Ленинское (улица Алма-Атинская); село Карла Маркса (1-е отделение) 09.00 17.00 село Октябрьское (2-е отделение) село Заречное (улицы Центральная, Кирпичная) Сокулукский село Манас (улицы Высоцкого, Ломоносова, Пушкина); село Учкун (улица Осмонбека) 09.00 17.00 село Военно-Антоновка (улицы Ала-Арчинская, Пушкина, Фрунзе, Ленина, Красноармейская); город Шопоков (улицы Фрунзе, Токтогула, Полевая) село Сокулук (улицы Достук, Кайназаровой, Почтовая, Первомайская, Восточная, Фрунзе, Мира) Жайылский город Кара-Балта (улицы Свердлова, Жданова, Гвардейская, Центральная) 08.30 17.00 село Новониколаевка (ул. Д.Бедного, Крупской, Калинина, Пограничная) 08.30 17.00 Кантский город Кант (улицы 50 лет Октября, 60 лет Октября, Московская, Гагарина, Парковая); село Кировское (улица Зеленая) 09.00 17.00

3 Ошская область