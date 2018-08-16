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Общество

17 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1Бишкек

Районы электросетей

Участок

Время

с

до

Восточный

жилмассив «Кок-Джар» (улицы Шоокум, Кок-Джайык, Достоевского, Куйручук, Санжыра, Ахунбаева)

09.30

19.00

улицы Кирпичная, Древесная, Осмонкула, Абдыкадырова, Кайынды

09.30

19.00

улицы Куренкеева/Ибраимова

09.00

18.00

5-й микрорайон (дома № 5, 10, 10/1)

09.00

18.00

улица Чуйкова, дом № 20

09.00

17.00

Западный

улица Боконбаева, дом № 245

09.00

17.00

улица Льва Толстого, дом № 100 (территория завода OREMI)

08.00

17.00

улицы Таласская, Васильева, Северная, Ярославская, переулок Белинского

09.30

18.00

жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Репина, Кен-Суу, Валдайская, Сандык-Тор, Садырбаева, Бердибаева, Чолпон)

09.30

17.00

проспект Мира

10.00

16.00

2Чуйская область

Районы электросетей

Участок

Время

с

до

Аламудунский

село Кок-Джар (улица Конура Осмона);

село Аламудун (улица Алма-Атинская);

село Степное (улица Артезианская);

село Ленинское (улица Алма-Атинская);

село Карла Маркса (1-е отделение)

09.00

17.00

 

село Октябрьское (2-е отделение)

село Заречное (улицы Центральная, Кирпичная)

Сокулукский

село Манас (улицы Высоцкого, Ломоносова, Пушкина);

село Учкун (улица Осмонбека)

09.00

17.00

село Военно-Антоновка (улицы Ала-Арчинская, Пушкина, Фрунзе, Ленина, Красноармейская);

город Шопоков (улицы Фрунзе, Токтогула, Полевая)

село Сокулук (улицы Достук, Кайназаровой, Почтовая, Первомайская, Восточная, Фрунзе, Мира)

Жайылский

город Кара-Балта (улицы Свердлова, Жданова, Гвардейская, Центральная)

08.30

17.00

село Новониколаевка (ул. Д.Бедного, Крупской, Калинина, Пограничная)

08.30

17.00

Кантский

город Кант (улицы 50 лет Октября, 60 лет Октября, Московская, Гагарина, Парковая);

село Кировское (улица Зеленая)

09.00

 

 

17.00

 

 

3Ошская область

  • 08.00-17.00 — сельская управа Кулунда Сулюктинского района; город Кара-Суу (улицы Ленина, Пушкина, Нурахунова, Ошская, Узгенская, микрорайон); Алайский и Чон-Алайский районы.
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