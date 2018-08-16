17 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
|
Районы электросетей
|
Участок
|
Время
|
с
|
до
|
Восточный
|
жилмассив «Кок-Джар» (улицы Шоокум, Кок-Джайык, Достоевского, Куйручук, Санжыра, Ахунбаева)
|
09.30
|
19.00
|
улицы Кирпичная, Древесная, Осмонкула, Абдыкадырова, Кайынды
|
09.30
|
19.00
|
улицы Куренкеева/Ибраимова
|
09.00
|
18.00
|
5-й микрорайон (дома № 5, 10, 10/1)
|
09.00
|
18.00
|
улица Чуйкова, дом № 20
|
09.00
|
17.00
|
Западный
|
улица Боконбаева, дом № 245
|
09.00
|
17.00
|
улица Льва Толстого, дом № 100 (территория завода OREMI)
|
08.00
|
17.00
|
улицы Таласская, Васильева, Северная, Ярославская, переулок Белинского
|
09.30
|
18.00
|
жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Репина, Кен-Суу, Валдайская, Сандык-Тор, Садырбаева, Бердибаева, Чолпон)
|
09.30
|
17.00
|
проспект Мира
|
10.00
|
16.00
2Чуйская область
|
Районы электросетей
|
Участок
|
Время
|
с
|
до
|
Аламудунский
|
село Кок-Джар (улица Конура Осмона);
село Аламудун (улица Алма-Атинская);
село Степное (улица Артезианская);
село Ленинское (улица Алма-Атинская);
село Карла Маркса (1-е отделение)
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09.00
|
17.00
|
село Октябрьское (2-е отделение)
|
село Заречное (улицы Центральная, Кирпичная)
|
Сокулукский
|
село Манас (улицы Высоцкого, Ломоносова, Пушкина);
село Учкун (улица Осмонбека)
|
09.00
|
17.00
|
село Военно-Антоновка (улицы Ала-Арчинская, Пушкина, Фрунзе, Ленина, Красноармейская);
город Шопоков (улицы Фрунзе, Токтогула, Полевая)
|
село Сокулук (улицы Достук, Кайназаровой, Почтовая, Первомайская, Восточная, Фрунзе, Мира)
|
Жайылский
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город Кара-Балта (улицы Свердлова, Жданова, Гвардейская, Центральная)
|
08.30
|
17.00
|
село Новониколаевка (ул. Д.Бедного, Крупской, Калинина, Пограничная)
|
08.30
|
17.00
|
Кантский
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город Кант (улицы 50 лет Октября, 60 лет Октября, Московская, Гагарина, Парковая);
село Кировское (улица Зеленая)
|
09.00
|
17.00
3Ошская область
- 08.00-17.00 — сельская управа Кулунда Сулюктинского района; город Кара-Суу (улицы Ленина, Пушкина, Нурахунова, Ошская, Узгенская, микрорайон); Алайский и Чон-Алайский районы.