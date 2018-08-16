В центральном аппарате МВД сократили более 600 сотрудников. Что изменилось?

В центральном аппарате Министерства внутренних дел КР сократили 625 человек. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник Управления кадров правоохранительного ведомства Эмирбек Солтонгельдиев.

По его словам, сокращенные штатные единицы переданы в региональные управления милиции, инспекцию по делам несовершеннолетних, дежурные части.

«В рамках реализации поставленных руководством республики задач в МВД проведена оптимизация штатной численности. Для укрепления и развития регионов 100 штатных единиц передано участковым уполномоченным, 25 — инспекторам по делам несовершеннолетних. На 45 человек станет больше в дежурных частях», — сказал Эмирбек Солтонгельдиев.