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Общество

В центральном аппарате МВД сократили более 600 сотрудников. Что изменилось?

В центральном аппарате Министерства внутренних дел КР сократили 625 человек. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник Управления кадров правоохранительного ведомства Эмирбек Солтонгельдиев.

По его словам, сокращенные штатные единицы переданы в региональные управления милиции, инспекцию по делам несовершеннолетних, дежурные части.

«В рамках реализации поставленных руководством республики задач в МВД проведена оптимизация штатной численности. Для укрепления и развития регионов 100 штатных единиц передано участковым уполномоченным, 25 — инспекторам по делам несовершеннолетних. На 45 человек станет больше в дежурных частях», — сказал Эмирбек Солтонгельдиев.
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