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Общество

Турецкий клуб купил коз вместо футболистов

Турецкий футбольный клуб «Гулспор» продал 18 игроков молодежного состава и на вырученные деньги купил 10 коз. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Tribune Dergi.

По информации источника, руководство команды рассчитывает заработать около пяти тысяч турецких лир (727,8 евро) на продаже молока. Отмечается, что вся выручка пойдет на первоочередные нужды клуба.

Президент «Гулспора» Кэнан Бьюклебеб в интервью CNN заявил: «У нас будет больше доходов. Мы действовали в интересах команды, а также внесли свой вклад в производство страны».
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