Школьный рэкет идет на убыль

В каждой школе Бишкека есть сотрудник инспекции по делам несовершеннолетних для обеспечения безопасности учащихся. Об этом сообщила начальник столичной ИДН Джамиля Талкамбаева.

По ее словам, сотрудники правоохранительных органов также отвечают и за профилактику преступлений и правонарушений среди подростков.

«Совместно с социальными педагогами, завучами по воспитательной работе они выявляют детей из групп риска, неблагополучных семей. Встречаются с родителями, проводят определенную работу», — отметила она.

По словам Джамили Талкамбаевой, в последние годы стало меньше случаев школьного рэкета.

«Всплеск школьного рэкета пришелся на 2008-2009 годы. Руководители учебных заведений старались скрыть подобные факты, и рэкетирство стало набирать обороты. В то время в республике даже были смертельные случаи. Правоохранительные органы работали с директорами, чтобы они не скрывали такие факты, а наоборот, стремились по каждому проводить совместную работу, потому что укрытие болезней приводит к плачевным итогам. И это дало положительные результаты. Школьный рэкет сокращается, но, к сожалению, нельзя сказать, что это явление полностью искоренили», — отметила она.