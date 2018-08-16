Накануне учебного года. Что не хватает школам, рассказали чиновники Бишкека

Обеспеченность учебниками в среднем составляет 83 процента для школ с русским языком обучения и 97 процентов — с кыргызским. Об этом сегодня журналистам сообщила начальник Управления образования мэрии Бишкека Сауле Мейрманова.

По ее словам, Министерство образования полностью обеспечило столичные школы новыми учебниками для пятых и шестых классов. Кроме этого, мэрия выделила 20 миллионов сомов на приобретение книг.

«Школы подают в районные центры образования заявки, какие учебники им нужны. Центры объявляют тендеры на их приобретение», — отметила она.

Сауле Мейрманова рассказала, как городские власти пытаются решить вопрос с переполненностью школ.

«Не секрет, что мы нарушаем санитарные нормы. Это факт. Но не надстроив, не пристроив — ничего не поменяем. Конечно, мы нуждаемся в новых зданиях, но город рассматривает возможность строительства пристроек. Уже готова проектно-сметная документация по их возведению в школах №№ 12, 59, 35, 61. В этом году профинансированы работы по надстройке в школе № 24. Таким образом, мы немного увеличим проектную мощность учебных заведений», — отметила она.