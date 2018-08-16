В Германии узаконили третий пол

Правительство Германии вчера законодательно закрепило третий пол в книгах записи актов гражданского состояния. Об этом сообщил Twitter-аккаунт Министерства внутренних дел страны.

Согласно поправкам, к закрепленным в законодательстве двум полам добавится «иной» пол. Это сделано ради так называемых интерсексуалов — людей, которые с рождения обладают признаками обоих полов.

В ноябре 2017 года издание Leipziger Volkszeitung писало, что от 80 до 100 тысяч человек в Германии считают себя интерсексуалами или не чувствуют принадлежности к одному из двух существующих полов.

В некоторых государствах третий пол уже имеет официальный статус, в том числе в Австралии и Индии.