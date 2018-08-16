Кыргызстанцу, сбившему пешеходов в Москве, продлили арест на два месяца

Тверской суд Москвы продлил срок ареста таксиста из Кыргызстана Чынгыза Анарбека, въехавшего в группу пешеходов в центре Москвы, в результате чего восемь человек получили травмы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей обвиняемому на два месяца, до 16 октября», — сказала пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

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Авария произошла вечером 16 июня. Таксист выехал на тротуар, наехал на группу пешеходов и попытался сбежать, но его поймали прохожие. По факту ДТП возбудили уголовное дело.

При наезде травмы получили восемь человек, в том числе две гражданки Мексики и гражданка Украины. Позднее водитель рассказал, что перед происшествием провел за рулем около 20 часов, а попытку сбежать с места происшествия объяснил тем, что испугался ответственности.