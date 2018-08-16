Кыргызстанцу, сбившему пешеходов в Москве, продлили арест на два месяца

Тверской суд Москвы продлил срок ареста таксиста из Кыргызстана Чынгыза Анарбека, въехавшего в группу пешеходов в центре Москвы, в результате чего восемь человек получили травмы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей обвиняемому на два месяца, до 16 октября», — сказала пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.
При наезде травмы получили восемь человек, в том числе две гражданки Мексики и гражданка Украины. Позднее водитель рассказал, что перед происшествием провел за рулем около 20 часов, а попытку сбежать с места происшествия объяснил тем, что испугался ответственности.