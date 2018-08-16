10:48
USD 69.49
EUR 78.71
RUB 1.05
Общество

Кыргызстанцу, сбившему пешеходов в Москве, продлили арест на два месяца

Тверской суд Москвы продлил срок ареста таксиста из Кыргызстана Чынгыза Анарбека, въехавшего в группу пешеходов в центре Москвы, в результате чего восемь человек получили травмы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей обвиняемому на два месяца, до 16 октября», — сказала пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

Читайте по теме
ДТП в Москве. У кыргызстанца провели обыск на наличие экстремистских материалов
Авария произошла вечером 16 июня. Таксист выехал на тротуар, наехал на группу пешеходов и попытался сбежать, но его поймали прохожие. По факту ДТП возбудили уголовное дело.

При наезде травмы получили восемь человек, в том числе две гражданки Мексики и гражданка Украины. Позднее водитель рассказал, что перед происшествием провел за рулем около 20 часов, а попытку сбежать с места происшествия объяснил тем, что испугался ответственности.
Ссылка:
просмотров: 166
Версия для печати
Материалы по теме
Мэр Москвы предложил запретить работать в такси тем, у кого нет российских прав
Кыргызстанка заколола младенца отверткой. Уголовное дело передали в суд
В Кочкорском районе в результате двойного ДТП погибли два человека
Очередная авария на Баялинова — Орозбекова. Виновник скрылся с места ДТП
Опасные перекрестки Бишкека. Ни мэрия, ни ГУОБДД не реагируют
В ДТП на пересечении улиц Орозбекова и Баялинова пострадала женщина
В российском городе Братске утонул 18-летний парень из Кыргызстана
В Кара-Суу в ДТП погибла 10-летняя девочка, шесть человек в больнице
Перекресток Орозбекова и Баялинова. Жители устали считать бьющиеся машины
В Таласе водитель не справился с управлением. Один человек погиб
Популярные новости
Скончалась Салтанат Саматова Скончалась Салтанат Саматова
Взрыв в&nbsp;Бишкеке. Что известно о&nbsp;бизнесмене и&nbsp;бывшем чекисте Александре Гайдукове Взрыв в Бишкеке. Что известно о бизнесмене и бывшем чекисте Александре Гайдукове
Сапар Исаков: Я&nbsp;отменил поездку в&nbsp;Москву, чтобы не&nbsp;вызвать подозрений о&nbsp;побеге Сапар Исаков: Я отменил поездку в Москву, чтобы не вызвать подозрений о побеге
В&nbsp;мусульманской стране надели на&nbsp;девушек-полицейских шортики В мусульманской стране надели на девушек-полицейских шортики
Бизнес
Как победить тяжелую болезнь, рассказывают специалисты Acıbadem Как победить тяжелую болезнь, рассказывают специалисты Acıbadem
Покупайте смартфоны и&nbsp;получайте приятные бонусы Покупайте смартфоны и получайте приятные бонусы
20&nbsp;лет спустя: как российский предприниматель стал фигурантом уголовного дела 20 лет спустя: как российский предприниматель стал фигурантом уголовного дела
Как купить смартфон в&nbsp;рассрочку и&nbsp;не&nbsp;переплатить? Как купить смартфон в рассрочку и не переплатить?