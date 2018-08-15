В Бишкек скончался известный эксперт Жумакадыр Акенеев

В Бишкеке после продолжительной болезни скончался известный эксперт, доктор экономических наук Жумакадыр Акенеев. Об этом 24.kg сообщил президент Ассоциации рынков Сергей Пономарев.
Жумакадыр Акенеев родился 22 января 1954 года в поселке Улахол Иссык-Кульской области.
В разные годы возглавлял Национальный статистический комитет, Министерство сельского хозяйства, Ассоциацию нефтетрейдеров.
Заслуженный экономист Кыргызстана, доктор экономических наук, профессор.
Автор свыше 50 научных работ
Редакция 24.kg выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.