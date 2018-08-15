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Общество

В Бишкек скончался известный эксперт Жумакадыр Акенеев

Sputnik Кыргызстан
Фото Sputnik Кыргызстан

В Бишкеке после продолжительной болезни скончался известный эксперт, доктор экономических наук Жумакадыр Акенеев. Об этом 24.kg сообщил президент Ассоциации рынков Сергей Пономарев.

Жумакадыр Акенеев родился 22 января 1954 года в поселке Улахол Иссык-Кульской области.

В разные годы возглавлял Национальный статистический комитет, Министерство сельского хозяйства, Ассоциацию нефтетрейдеров.

Заслуженный экономист Кыргызстана, доктор экономических наук, профессор.

Автор свыше 50 научных работ

Редакция 24.kg выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.
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