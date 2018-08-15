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Общество

Церковь в 12-м микрорайоне могут сохранить. Ответ Бишкекглавархитектуры

Бишкекглавархитектура не намерена сносить церковь в 12-м микрорайоне столицы Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.

По ее данным, сегодня состоялось выездное совещание с депутатом городского кенеша Натальей Кулматовой, представителями муниципальной администрации по Октябрьскому административному району, МТУ, Бишкекглавархитектуры и церкви.

«Ранее данный участок действительно подлежал возврату в муниципальную собственность, однако, учитывая новый генеральный план Бишкека и обращения жителей микрорайона, на встрече решили  оказать содействие в узаконении данной церкви», — сообщили в БГА.

Епархии рекомендовали направить заявку на разработку корректуры градостроительной документации с учетом данного объекта и выполнением топографической съемки.

«Это решение поддержала на встрече и депутат БГК Наталья Кулматова. Распространенное ею ранее заявление о сносе церкви в 12-м микрорайоне не соответствует действительности», — отметили в БГА.
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