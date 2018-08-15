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Общество

МИД России запустил флешмоб к юбилею Чингиза Айтматова

МИД России запустил флешмоб, приуроченный к 90-летию со дня рождения писателя Чингиза Айтматова. Об этом сообщил ТАСС.

Об акции на брифинге объявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Отдавая дань памяти выдающемуся писателю, мы предлагаем в течение 2018 года принять участие во флешмобах на русском языке #читаемАйтматова и в многоязычном проекте #readAitmatov», — отметила дипломат.

Участникам предлагают зачитывать любимые отрывки из произведений автора и размещать их в социальных сетях, используя данные хештеги.

По словам Марии Захаровой, флешмоб позволит привлечь внимание молодого поколения на постсоветском пространстве и в других странах мира к творчеству Айтматова.

«В произведениях писателя каждый сможет почерпнуть что-то для себя важное и найти мудрые ответы на вечные вопросы, волнующие все человечество вне зависимости от возраста, национальной, этнической или религиозной принадлежности», — отметила Мария Захарова.

В январе 2018 года онлайн-флешмоб «Мир читает Айтматова» запустило Министерство образования и науки.

Ранее по просьбе 24.kg четыре депутата Жогорку Кенеша прочитали отрывки из произведений Чингиза Айтматова.
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