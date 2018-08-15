Мэр Москвы предложил запретить работать в такси тем, у кого нет российских прав

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил запретить водителям с иностранными правами работать таксистами. Он считает, что разрешение на работу водителями такси в России надо выдавать исключительно владельцам российских прав, сообщил сайт его избирательного штаба.

По его мнению, таксисты, которые работают в России по национальным правам, выданным в других странах, получали документы «не всегда адекватно», а это дополнительные риски.

«Было бы правильно включить в федеральный закон требование, чтобы в такси могли работать только водители с российскими правами. Пока этого нет, агрегаторы могли бы указывать в мобильном приложении, какие права у водителя, который берет заказ. Тогда сами пассажиры смогут решать, хотят они ехать с водителем, у которого права не наши, или нет», — считает Сергей Собянин.



