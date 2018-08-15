16 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».
1Бишкек
|
Районы электросетей
|
Участок
|
Время
|
с
|
до
|
Восточный
|
жилмассив «Кок-Джар» (улицы Молдокулова, Боогачы, Куйручук, Босого, Сайма-Таш)
|
09.00
|
18.00
|
улица Байтика Баатыра (участки 23, 24, 25)
|
09.00
|
18.00
|
улица Элебесова (район конноспортивной школы)
|
09.00
|
18.00
|
Карагачевая роща
|
09.30
|
19.00
|
Западный
|
улица Чокморова, дом № 300
|
09.00
|
18.00
|
улицы Береговая, Тулебердиева, переулки Измайловский и Тихвинский
|
09.30
|
18.00
|
жилмассив «Тынчтык» (улица Ат-Баши)
|
09.30
|
18.00
|
село Чон-Арык (улицы Самойленко, Мостовая, Центральная, Парковая, Абдрахманова)
|
09.30
|
15.00
|
улицы Талды-Суйская, Бурулдайская, Джалал-Абадская, Базар-Курганская
|
09.30
|
17.00
|
жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Садыбакасова, Кен-Суу, Кривоносова, Тулпар-Таш, Куюковой, Кереге-Тоо, Ак-Марал, Кен-Суу, Безымянная, Ак-Тан, Ак-Кайын)
|
09.30
|
18.00
2Чуйская область
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Районы электросетей
|
Участок
|
Время
|
с
|
до
|
Аламудунский
|
село Лебединовка (улица Полевая); село Учкун (жилмассивы «Кырман» и «50 Га»);
село Аламудун (улицы Молодежная, Гоголя, Станционный Тупик, Суворова, Чугуева, Логвиненко)
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09.00
|
17.00
|
село Ленинское (улицы Прохладная, Коммунарская);
село Беш-Кунгей (улица Проектируемая,
село Ленинское (улица Алма-Атинская);
село Карла Маркса (улица Крунская)
|
Сокулукский
|
села Кара-Сакал (улица Тоголока Молдо), Первомайское (улица Тимирязева)
|
09.00
|
17.00
|
село Военно-Антоновка (улицы Ала-Арчинская, Пушкина, Фрунзе, Пионерская);
город Шопоков (улицы Фрунзе, Токтогула, Полевая)
|
село Манас (улицы Северная, Комсомольская, Западная, Степная, Совхозная, Мира);
село Лесное (улицы Новая, Западная, Северная, Центральная, Атбашинская, Проектная, Восточная);
село Комсомольское
|
Жайылский
|
город Кара-Балта (улицы Свердлова, Жданова, Гвардейская)
|
08.30
|
17.00
|
Кантский
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село Молдовановка (улицы Мичурина, Эшпая);
село Милянфан (улица Восточная);
село Хунчи (клуб);
село Кировское (улица Зеленая);
город Кант (улица Московская)
|
09.00
|
17.00
3Ошская область
- 08.00-17.00 — сельские управы Капчыгай, Ой-Тал, Кызыл-Джар, Алайкуу, Сары-Булак Кара-Кульджинского района; Алайский и Чон-Алайский районы.