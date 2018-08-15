16 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1Бишкек

Районы электросетей Участок Время с до Восточный жилмассив «Кок-Джар» (улицы Молдокулова, Боогачы, Куйручук, Босого, Сайма-Таш) 09.00 18.00 улица Байтика Баатыра (участки 23, 24, 25) 09.00 18.00 улица Элебесова (район конноспортивной школы) 09.00 18.00 Карагачевая роща 09.30 19.00 Западный улица Чокморова, дом № 300 09.00 18.00 улицы Береговая, Тулебердиева, переулки Измайловский и Тихвинский 09.30 18.00 жилмассив «Тынчтык» (улица Ат-Баши) 09.30 18.00 село Чон-Арык (улицы Самойленко, Мостовая, Центральная, Парковая, Абдрахманова) 09.30 15.00 улицы Талды-Суйская, Бурулдайская, Джалал-Абадская, Базар-Курганская 09.30 17.00 жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Садыбакасова, Кен-Суу, Кривоносова, Тулпар-Таш, Куюковой, Кереге-Тоо, Ак-Марал, Кен-Суу, Безымянная, Ак-Тан, Ак-Кайын) 09.30 18.00

2Чуйская область

Районы электросетей Участок Время с до Аламудунский село Лебединовка (улица Полевая); село Учкун (жилмассивы «Кырман» и «50 Га»); село Аламудун (улицы Молодежная, Гоголя, Станционный Тупик, Суворова, Чугуева, Логвиненко) 09.00 17.00 село Ленинское (улицы Прохладная, Коммунарская); село Беш-Кунгей (улица Проектируемая, 18 км ); село Ленинское (улица Алма-Атинская); село Карла Маркса (улица Крунская) Сокулукский села Кара-Сакал (улица Тоголока Молдо), Первомайское (улица Тимирязева) 09.00 17.00 село Военно-Антоновка (улицы Ала-Арчинская, Пушкина, Фрунзе, Пионерская); город Шопоков (улицы Фрунзе, Токтогула, Полевая) село Манас (улицы Северная, Комсомольская, Западная, Степная, Совхозная, Мира); село Лесное (улицы Новая, Западная, Северная, Центральная, Атбашинская, Проектная, Восточная); село Комсомольское Жайылский город Кара-Балта (улицы Свердлова, Жданова, Гвардейская) 08.30 17.00 Кантский село Молдовановка (улицы Мичурина, Эшпая); село Милянфан (улица Восточная); село Хунчи (клуб); село Кировское (улица Зеленая); город Кант (улица Московская) 09.00 17.00

3Ошская область