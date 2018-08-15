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Общество

16 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1Бишкек

Районы электросетей

Участок

Время

с

до

Восточный

жилмассив «Кок-Джар» (улицы Молдокулова, Боогачы, Куйручук, Босого, Сайма-Таш)

09.00

18.00

улица Байтика Баатыра (участки 23, 24, 25)

09.00

18.00

улица Элебесова (район конноспортивной школы)

09.00

18.00

Карагачевая роща

09.30

19.00

Западный

улица Чокморова, дом № 300

09.00

18.00

улицы Береговая, Тулебердиева, переулки Измайловский и Тихвинский

09.30

18.00

жилмассив «Тынчтык» (улица Ат-Баши)

09.30

18.00

село Чон-Арык (улицы Самойленко, Мостовая, Центральная, Парковая, Абдрахманова)

09.30

15.00

улицы Талды-Суйская, Бурулдайская, Джалал-Абадская, Базар-Курганская

09.30

17.00

жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Садыбакасова, Кен-Суу, Кривоносова, Тулпар-Таш, Куюковой, Кереге-Тоо, Ак-Марал, Кен-Суу, Безымянная, Ак-Тан, Ак-Кайын)

09.30

18.00

2Чуйская область

Районы электросетей

Участок

Время

с

до

Аламудунский

село Лебединовка (улица Полевая); село Учкун (жилмассивы «Кырман» и «50 Га»);

село Аламудун (улицы Молодежная, Гоголя, Станционный Тупик, Суворова, Чугуева, Логвиненко)

09.00

17.00

село Ленинское (улицы Прохладная, Коммунарская);

село Беш-Кунгей (улица Проектируемая, 18 км);

село Ленинское (улица Алма-Атинская);

село Карла Маркса (улица Крунская)

Сокулукский

села Кара-Сакал (улица Тоголока Молдо), Первомайское (улица Тимирязева)

09.00

17.00

село Военно-Антоновка (улицы Ала-Арчинская, Пушкина, Фрунзе, Пионерская);

город Шопоков (улицы Фрунзе, Токтогула, Полевая)

село Манас (улицы Северная, Комсомольская, Западная, Степная, Совхозная, Мира);

село Лесное (улицы Новая, Западная, Северная, Центральная, Атбашинская, Проектная, Восточная);

село Комсомольское

Жайылский

город Кара-Балта (улицы Свердлова, Жданова, Гвардейская)

08.30

17.00

Кантский

село Молдовановка (улицы Мичурина, Эшпая);

село Милянфан (улица Восточная);

село Хунчи (клуб);

село Кировское (улица Зеленая);

город Кант (улица Московская)

09.00

17.00

3Ошская область

  • 08.00-17.00 — сельские управы Капчыгай, Ой-Тал, Кызыл-Джар, Алайкуу, Сары-Булак Кара-Кульджинского района; Алайский и Чон-Алайский районы.
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