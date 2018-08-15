Правильные свадьбы и поминки. В Узбекистане учредили комиссии по их проведению

Парламент Узбекистана учредил комиссии по упорядочению свадебных, семейных юбилейных торжеств, поминальных обрядов и мероприятий памяти усопших. Об этом сообщила «Фергана».

По ее данным, комиссии должны организовывать вместе со сходами граждан образцовые семейные мероприятия. Им предписали вести пропагандистскую работу «по недопущению церемоний во время семейных мероприятий, противоречащих национальным ценностям, неприемлемых обычаев и их негативных последствий».

Отдельная задача комиссий — «вынесение для общественного обсуждения порочащих действий, игнорирующих обычаи и традиции, допускающих расточительство».

Власти Узбекистана давно и безуспешно пытаются ограничить размах свадебных и иных торжеств, отметила «Фергана». Первый указ на эту тему издал президент Ислам Каримов в 1998 году.

В марте 2018-го начался новый этап борьбы. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что чиновники живут «роскошной» жизнью, а торжества с их участием способствуют коррупции. Он запретил посещать свадебные торжества и дни рождения и сам обязался не ходить на такие мероприятия.