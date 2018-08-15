15:59
USD 69.25
EUR 78.85
RUB 1.04
Общество

Как Сооронбай Жээнбеков солдатскую кашу отведал

Сооронбай Жээнбеков принял участие в церемонии открытия нового комплекса пограничной заставы «Шамалды-Сай». Об этом сообщила пресс-служба главы государства. 

По ее данным, президент, выступая перед пограничниками, отметил, что появились существенные подвижки в решении их социальных проблем: строятся жилье и необходимая инфраструктура. Глава государства заверил, что работа в этом направлении будет продолжена.

Безопасность нашей Родины и ее границ является одной из важнейших задач государства. Перед лицом различных вызовов, угроз и конфликтов нет важнее долга, чем обеспечивать крепкий тыл. Вы посвятили свою судьбу и жизнь этому священному долгу.

Сооронбай Жээнбеков

Глава государства поздравил пограничников с открытием нового комплекса, пожелал им крепкого здоровья, успехов на службе и вручил сертификат на 250 тысяч сомов. После чего осмотрел здание нового комплекса и территорию заставы, а потом отведал солдатской еды, попил чаю с семьей пограничника, а также побеседовал с местными жителями.

В пресс-службе отметили, что современный комплекс модульных зданий погранзаставы включает все необходимые элементы инфраструктуры для несения службы на вверенном участке. Строительство и оснащение проводились в рамках соглашения между Кыргызстаном и Россией о присоединении к ЕАЭС.
Ссылка:
просмотров: 466
Версия для печати
Материалы по теме
Маданият — Джалал-Абад. Строительство дороги обещают начать осенью
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков посетит Туркменистан
Президент Кыргызстана обозначил страны-партнеры
Развитие, реформы, технологии. Что заложено в стратегии до 2040 года
В Стратегии развития Кыргызстана до 2040 года изложен социальный заказ общества
В Налоговый кодекс внесли изменения
ГУОБДД опять реформируют. Президент поручил создать рабочую группу
Инцидент в войсковой части № 73809 находится на контроле президента
Президент Кыргызстана уволил судью Эльвиру Джаркееву
Национальный банк Кыргызстана войдет в капитал Гарантийного фонда
Популярные новости
Взрыв в&nbsp;Бишкеке. Что известно о&nbsp;бизнесмене и&nbsp;бывшем чекисте Александре Гайдукове Взрыв в Бишкеке. Что известно о бизнесмене и бывшем чекисте Александре Гайдукове
Сапар Исаков: Я&nbsp;отменил поездку в&nbsp;Москву, чтобы не&nbsp;вызвать подозрений о&nbsp;побеге Сапар Исаков: Я отменил поездку в Москву, чтобы не вызвать подозрений о побеге
В&nbsp;мусульманской стране надели на&nbsp;девушек-полицейских шортики В мусульманской стране надели на девушек-полицейских шортики
Как заподозрить недолив топлива и&nbsp;что делать? Как заподозрить недолив топлива и что делать?
Бизнес
Как победить тяжелую болезнь, рассказывают специалисты Acıbadem Как победить тяжелую болезнь, рассказывают специалисты Acıbadem
Покупайте смартфоны и&nbsp;получайте приятные бонусы Покупайте смартфоны и получайте приятные бонусы
20&nbsp;лет спустя: как российский предприниматель стал фигурантом уголовного дела 20 лет спустя: как российский предприниматель стал фигурантом уголовного дела
Как купить смартфон в&nbsp;рассрочку и&nbsp;не&nbsp;переплатить? Как купить смартфон в рассрочку и не переплатить?