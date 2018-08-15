Как Сооронбай Жээнбеков солдатскую кашу отведал

Сооронбай Жээнбеков принял участие в церемонии открытия нового комплекса пограничной заставы «Шамалды-Сай». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, президент, выступая перед пограничниками, отметил, что появились существенные подвижки в решении их социальных проблем: строятся жилье и необходимая инфраструктура. Глава государства заверил, что работа в этом направлении будет продолжена.

Безопасность нашей Родины и ее границ является одной из важнейших задач государства. Перед лицом различных вызовов, угроз и конфликтов нет важнее долга, чем обеспечивать крепкий тыл. Вы посвятили свою судьбу и жизнь этому священному долгу. Сооронбай Жээнбеков

Глава государства поздравил пограничников с открытием нового комплекса, пожелал им крепкого здоровья, успехов на службе и вручил сертификат на 250 тысяч сомов. После чего осмотрел здание нового комплекса и территорию заставы, а потом отведал солдатской еды, попил чаю с семьей пограничника, а также побеседовал с местными жителями.

В пресс-службе отметили, что современный комплекс модульных зданий погранзаставы включает все необходимые элементы инфраструктуры для несения службы на вверенном участке. Строительство и оснащение проводились в рамках соглашения между Кыргызстаном и Россией о присоединении к ЕАЭС.