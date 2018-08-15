В КНУ выявили финансовые нарушения на 8,5 миллиона сомов

Счетная палата по итогам аудита использования бюджетных, специальных и иных средств выявила в КНУ финансовые нарушения на 8,5 миллиона сомов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что 3 миллиона сомов составляют нецелевое использование бюджетных и специальных средств, столько же было использовано, минуя систему казначейства. Сокрытие дебиторской задолженности составило 2,5 миллиона сомов.

«Возмещению подлежат 2,5 миллиона сомов, из них в ходе аудита восстановлены 2,2 миллиона», — отметили в СП.

Кроме того, установлены потери бюджета на 67 миллионов сомов: выборочный аудит по трем факультетам КНУ показал завышение стоимости обучения на 46,4 миллиона сомов. При этом установлено занижение стоимости обучения на 3,8 миллиона сомов по магистратуре экономического, юридического, кыргызско-европейского факультетов и по специальностям «таможенное дело» и «судебная экспертиза».

Аудит выявил, что в тарифы на обучение включены доплаты профессорско-преподавательскому составу, которые занимаются обучением студентов на бюджетной основе и числятся по штатному расписанию на содержании республиканского бюджета. За 2016 год произведены расходы на доплаты к заработной плате профессорско-преподавательскому составу, не относящиеся к выполнению платных услуг, на общую сумму 14 миллионов сомов.

В Счетной палате отмечают, что состояние бухгалтерского учета в КНУ не отвечает установленным требованиям.

Вследствие чего подтвердить достоверность годового отчета в части расчетов с поставщиками и подрядчиками в ходе аудита оказалось невозможно.

По итогам аудита руководству университета направлено предписание устранить выявленные нарушения и недостатки. Материалы аудита переданы в прокуратуру Бишкека для дачи правовой оценки.