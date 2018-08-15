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Общество

Защита леса. В агентстве охраны окружающей среды рассказали, как помогают жители

Государственное агентство окружающей среды привлекает местных жителей для оказания помощи в охране лесных насаждений. Об этом на пресс-конференции рассказал замдиректора Департамента сохранения биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий Кумар Мамбеталиев.

По его словам, в Кыргызстане создано 12 сообществ местных жителей.

«На местах сотрудники ГАООСиЛХ проводят огромную работу по мобилизации представителей сообществ, а местное население, объединившись, помогает охранять лесные насаждения. Например, на территории Кеминского района благодаря такому сотрудничеству отмечается резкое сокращение фактов браконьерства и незаконной рубки деревьев», — отметил он.

Он сообщил, что за последние три года в республике создано три новых природных парка: «Хан-Тенгри», «Алатай» и «Кан-Ачуу» общей площадью более 300 тысяч гектаров.

«Кыргызстан взял на себя обязательства по увеличению до 10 процентов площади особоохраняемых природных территорий. Мы должны сохранять уникальные объекты, нетронутые природные богатства. С этой целью и созданы новые парки», — сказал он.
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