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Общество

В Бишкеке на улице Логвиненко не пропускают машины скорой помощи

В Бишкеке на пересечении улиц Льва Толстого и Логвиненко не пропускают машины скорой помощи. Об этом сообщил читатель 24.kg.

«Из-за ремонта проспекта Манаса улица Логвиненко стала перегруженной. В пробках долго стоят кареты скорой помощи и водители их не пропускают. Водители скорых просят по рупору подвинуться и пропустить, однако их просьбы игнорируют. На видео, которое я снял, хорошо видно, что стоящим перед спецмашинами водителям было куда подвинуться и пропустить, но они этого не делают», — пишет читатель.

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