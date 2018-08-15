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Общество

Сталевар показал, как опускает руку в расплавленный металл. Не повторять!

Фото из Интернета

Армянский сталевар Аркадий Мгдсян, который трудится на заводе в городе Алавердин, рассказал секрет трюка, заставившего искренне удивиться пользователей Сети. Мужчина опускал голую руку в поток расплавленного металла, и она оставалась невредимой. 

Мужчина рассказал, что он абсолютно не уникален в своем шокирующем умении, так делают многие сталевары. Аркадий объяснил, что перед погружением руки в металл он хорошо смачивает кисть водой. При соприкосновении раскаленного металла и поверхности руки между тонким слоем воды и раскаленным металлом образуется паровая прослойка, которая дает мгновение, чтобы не получить травму. Явление, сообщает nation-news.ru, называется эффектом Лейденфроста, рассказал Аркадий.

Сталевар ответил отказом на просьбу повторить трюк. Мужчина объяснил, что руководство не поощряет подобного, а после публикации видео, которое, кстати, набрало почти 1,5 миллиона просмотров, ему сделали выговор.

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