Сталевар показал, как опускает руку в расплавленный металл. Не повторять!

Мужчина рассказал, что он абсолютно не уникален в своем шокирующем умении, так делают многие сталевары. Аркадий объяснил, что перед погружением руки в металл он хорошо смачивает кисть водой. При соприкосновении раскаленного металла и поверхности руки между тонким слоем воды и раскаленным металлом образуется паровая прослойка, которая дает мгновение, чтобы не получить травму. Явление, сообщает nation-news.ru, называется эффектом Лейденфроста, рассказал Аркадий.

Сталевар ответил отказом на просьбу повторить трюк. Мужчина объяснил, что руководство не поощряет подобного, а после публикации видео, которое, кстати, набрало почти 1,5 миллиона просмотров, ему сделали выговор.