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Общество

В Чуйской области милиционеры футболом дружбу укрепляли

В Ысык-Атинском районе Чуйской области по инициативе МВД прошли соревнования по футболу среди молодежи. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

«В состязаниях под названием «Ынтымак» приняли участие жители Кеминского, Чуйского, Ысык-Атинского, Аламудунского районов и города Токмака. Соревновались 20 команд, которые разделили на четыре части. Победила команда «Покровка», второе место заняла команда «Иссык-Ата», а третье место — команда «Таш-Мойнок». Соревнования направлены на укрепление дружбы и повышение интереса молодежи к спорту, на пропаганду здорового образа жизни», — проинформировали в МВД.
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