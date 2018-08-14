19:49
USD 68.96
EUR 78.50
RUB 1.01
Общество

15 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1Бишкек

Районы электросетей

Участок

Время

с

до

Восточный

улицы Тоголока Молдо, Фере, Орозбекова

09.00

18.00

10-й микрорайон (дома № 2, 3, 25-27)

09.00

18.00

Западный

улица Ала-Арчинская (дом № 300)

09.00

18.00

улицы Профсоюзная, Фучика, Тулебердиева, переулки Измайловский, Тихвинский

09.30

18.00

улицы Харьковская, Березовая

09.30

18.00

жилмассив «Арча-Бешик» (ул. Джайыла Баатыра, Бердибаева);

улицы Джунусалиева, Сухомлинова, Юдахина

10.00

16.00

улицы Токтогула, Калыка Акиева, Манасчи Сагынбая, Молодой Гвардии

09.30

17.00

улицы Шуш-Тубе, Арзамасская, Месароша, Абдраева

09.30

17.00

улицы Профсоюзная, Месароша, Нарвская, Логвиненко, Панфилова, Киевская, проспект Чуй

09.30

18.00

улицы Тулебердиева, Махатмы Ганди, Алыбаева, переулки Витебский, Ужгородский;

жилмассив «Колмо» (улицы Кулиева, Медина, Джанылык)

09.30

18.00

2Чуйская область

Районы электросетей

Участок

Время
 

Аламудунский

село Арашан (улицы Клубная, Акматова, Кошконбека, Спортивная, Титова, 8 Марта, Садовая, Полевая);

Башкара-Суу, Заречное, Таш-Добо, Джал, Кашка-Суу;

Байтик (улицы Суюнбаева, Эшмамбета, Исмаилова, Ала-Арчинская, Школьная);

Маевка (улицы Родниковая, Южная, Ала-Арчинская, Новая, Карасуйская, Тулебердиева, Виноградная, Молодой Гвардии, Сельская, Совхозная, Набережная)

    

село Кок-Джар (улица Мадиева)

жилмассив «3,5 Га»

Сокулукский

село Национальное (улицы Ключевая 1, Ключевая 2, Московская, Садовая, Новая);

село Панфилова (улица Линейная);

город Шопоков (улицы Токтогула, Фрунзе, Полевая, Кирова, Западная, Победа, Восточная, Ново-Аларчинская, Некрасова)

09.00

17.00

села Романовка (район МТФ) и Сокулук (улицы Первомайская, Восточная)

село Учкун (улица Береговая)

село Студенческое (район Полигона и канала)

Жайылский

город Кара-Балта (улицы Свердлова, Жданова, Космическая, Железнодорожная)

08.30

17.00

села Сосновка, Сары-Булак, Бекитай, Кызыл-Дыйкан, Бексе-Джол, Монолдор, Кайырма, Суусамырская долина

08.00

17.00

Чуйский

село Чуй (западная часть)

09.00

17.00
Ссылка:
просмотров: 325
Версия для печати
Материалы по теме
14 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
13 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
12 августа: где в регионах Кыргызстана отключат свет
11 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
28 марта: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет
Часть Бишкека по-прежнему без электричества. Энергетики устраняют аварии
В 7-м микрорайоне Бишкека четвертый день нет света
Энергетики заявили, что отключения света не связаны с аварией на ТЭЦ
Первые аварии в электросети. Жители «Асанбая» и «Тунгуча» остались без света
Сообщить об отключении света в Бишкеке теперь можно по WhatsApp
Популярные новости
В&nbsp;Генпрокуратуре чистка. Кого из&nbsp;прокуроров уволили по&nbsp;итогам коллегии? В Генпрокуратуре чистка. Кого из прокуроров уволили по итогам коллегии?
Взрыв в&nbsp;Бишкеке. Что известно о&nbsp;бизнесмене и&nbsp;бывшем чекисте Александре Гайдукове Взрыв в Бишкеке. Что известно о бизнесмене и бывшем чекисте Александре Гайдукове
Сапар Исаков: Я&nbsp;отменил поездку в&nbsp;Москву, чтобы не&nbsp;вызвать подозрений о&nbsp;побеге Сапар Исаков: Я отменил поездку в Москву, чтобы не вызвать подозрений о побеге
В&nbsp;мусульманской стране надели на&nbsp;девушек-полицейских шортики В мусульманской стране надели на девушек-полицейских шортики
Бизнес
Покупайте смартфоны и&nbsp;получайте приятные бонусы Покупайте смартфоны и получайте приятные бонусы
20&nbsp;лет спустя: как российский предприниматель стал фигурантом уголовного дела 20 лет спустя: как российский предприниматель стал фигурантом уголовного дела
Как купить смартфон в&nbsp;рассрочку и&nbsp;не&nbsp;переплатить? Как купить смартфон в рассрочку и не переплатить?
Смотрите культовые сериалы планеты на&nbsp;вашем смартфоне Смотрите культовые сериалы планеты на вашем смартфоне