15 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».
1Бишкек
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Районы электросетей
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Участок
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Время
|
с
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до
|
Восточный
|
улицы Тоголока Молдо, Фере, Орозбекова
|
09.00
|
18.00
|
10-й микрорайон (дома № 2, 3, 25-27)
|
09.00
|
18.00
|
Западный
|
улица Ала-Арчинская (дом № 300)
|
09.00
|
18.00
|
улицы Профсоюзная, Фучика, Тулебердиева, переулки Измайловский, Тихвинский
|
09.30
|
18.00
|
улицы Харьковская, Березовая
|
09.30
|
18.00
|
жилмассив «Арча-Бешик» (ул. Джайыла Баатыра, Бердибаева);
улицы Джунусалиева, Сухомлинова, Юдахина
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10.00
|
16.00
|
улицы Токтогула, Калыка Акиева, Манасчи Сагынбая, Молодой Гвардии
|
09.30
|
17.00
|
улицы Шуш-Тубе, Арзамасская, Месароша, Абдраева
|
09.30
|
17.00
|
улицы Профсоюзная, Месароша, Нарвская, Логвиненко, Панфилова, Киевская, проспект Чуй
|
09.30
|
18.00
|
улицы Тулебердиева, Махатмы Ганди, Алыбаева, переулки Витебский, Ужгородский;
жилмассив «Колмо» (улицы Кулиева, Медина, Джанылык)
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09.30
|
18.00
2Чуйская область
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Районы электросетей
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Участок
|
Время
|
Аламудунский
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село Арашан (улицы Клубная, Акматова, Кошконбека, Спортивная, Титова, 8 Марта, Садовая, Полевая);
Башкара-Суу, Заречное, Таш-Добо, Джал, Кашка-Суу;
Байтик (улицы Суюнбаева, Эшмамбета, Исмаилова, Ала-Арчинская, Школьная);
Маевка (улицы Родниковая, Южная, Ала-Арчинская, Новая, Карасуйская, Тулебердиева, Виноградная, Молодой Гвардии, Сельская, Совхозная, Набережная)
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село Кок-Джар (улица Мадиева)
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жилмассив «3,5 Га»
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Сокулукский
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село Национальное (улицы Ключевая 1, Ключевая 2, Московская, Садовая, Новая);
село Панфилова (улица Линейная);
город Шопоков (улицы Токтогула, Фрунзе, Полевая, Кирова, Западная, Победа, Восточная, Ново-Аларчинская, Некрасова)
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09.00
|
17.00
|
села Романовка (район МТФ) и Сокулук (улицы Первомайская, Восточная)
|
село Учкун (улица Береговая)
|
село Студенческое (район Полигона и канала)
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Жайылский
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город Кара-Балта (улицы Свердлова, Жданова, Космическая, Железнодорожная)
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08.30
|
17.00
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села Сосновка, Сары-Булак, Бекитай, Кызыл-Дыйкан, Бексе-Джол, Монолдор, Кайырма, Суусамырская долина
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08.00
|
17.00
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Чуйский
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село Чуй (западная часть)
|
09.00
|
17.00