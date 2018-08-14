15 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1Бишкек

Районы электросетей Участок Время с до Восточный улицы Тоголока Молдо, Фере, Орозбекова 09.00 18.00 10-й микрорайон (дома № 2, 3, 25-27) 09.00 18.00 Западный улица Ала-Арчинская (дом № 300) 09.00 18.00 улицы Профсоюзная, Фучика, Тулебердиева, переулки Измайловский, Тихвинский 09.30 18.00 улицы Харьковская, Березовая 09.30 18.00 жилмассив «Арча-Бешик» (ул. Джайыла Баатыра, Бердибаева); улицы Джунусалиева, Сухомлинова, Юдахина 10.00 16.00 улицы Токтогула, Калыка Акиева, Манасчи Сагынбая, Молодой Гвардии 09.30 17.00 улицы Шуш-Тубе, Арзамасская, Месароша, Абдраева 09.30 17.00 улицы Профсоюзная, Месароша, Нарвская, Логвиненко, Панфилова, Киевская, проспект Чуй 09.30 18.00 улицы Тулебердиева, Махатмы Ганди, Алыбаева, переулки Витебский, Ужгородский; жилмассив «Колмо» (улицы Кулиева, Медина, Джанылык) 09.30 18.00

2Чуйская область